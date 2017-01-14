Сборы фильмов в США за пятницу, 13 января

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Скрытые фигуры
Hidden Figures$ 5,5−27,5%3286$ 39,9
- 2Байбаймэн
The Bye-Bye Man$ 5,42220$ 5,4
- 3День патриота
Patriots Day$ 4,1+10800,0%3120$ 5,1
- 4Ла-Ла Ленд
La La Land$ 4,1+29,0%1848$ 63,7
- 5Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story$ 3,2−46,7%3162$ 488,3
- 6Бессонная ночь
Sleepless$ 3,01803$ 3,0
- 7Зверопой
Sing$ 2,9−43,7%3693$ 222,1
- 8Монстр-траки
Monster Trucks$ 2,63119$ 2,6
- 9Закон ночи
Live by Night$ 2,0+23608,2%2822$ 2,1
- 10Другой мир: Войны крови
Underworld: Blood Wars$ 1,7−64,6%3070$ 19,8