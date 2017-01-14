Телеовощи. Выпуск 147: Лестница Гринберга

Встречайте свежий выпуск «Телеовощей»! По сложившейся традиции, раз в месяц видеоверсия оснащена веб-камерами:
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:57 —
|Новости
|00:45:49 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:15:50 —
|«Изумрудный город» — 1x01–02 (премьера)
|01:29:25 —
|«Табу» — 1x01 (премьера)
|01:39:18 —
|«Отель „Алкион“» — 1x01—02 (премьера)
|01:46:24 —
|«Шерлок» — 4x02
|02:09:02 —
|«Мик» — 1x03
|02:12:21 —
|«Стрелок» — 1x09
|02:19:23 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 1x09
|02:25:29 —
|«Просто нет слов» — 1x12
|02:28:30 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x02
|02:36:42 —
|«Корпорация» — 1x07
|02:46:00 —
|«В четырёх стенах» — 1x09
|02:48:06 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x01—02 (впечатления Льва)
|03:00:42 —
|«Волчонок» — 6x01 (впечатления Юрия)
|03:06:25 —
|«Рэй Донован» — 1x01 (впечатления Михаила)
|03:15:35 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
-
- 1
- 1672
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $493 из $500
Ближайшая цель: Минимум три автора смотрят до конца сериал по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:54 —
|Новости
|00:42:53 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:10:26 —
|«Изумрудный город» — 1x01–02 (премьера)
|01:23:08 —
|«Табу» — 1x01 (премьера)
|01:32:34 —
|«Отель „Алкион“» — 1x01—02 (премьера)
|01:39:07 —
|«Шерлок» — 4x02
|02:00:41 —
|«Мик» — 1x03
|02:03:48 —
|«Стрелок» — 1x09
|02:10:26 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 1x09
|02:15:56 —
|«Просто нет слов» — 1x12
|02:18:23 —
|«Мужчина ищет женщину» — 3x02
|02:26:32 —
|«Корпорация» — 1x07
|02:35:18 —
|«В четырёх стенах» — 1x09
|02:37:07 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x01—02 (впечатления Льва)
|02:48:03 —
|«Волчонок» — 6x01 (впечатления Юрия)
|02:53:33 —
|«Рэй Донован» — 1x01 (впечатления Михаила)
|03:02:02 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание