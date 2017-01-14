Анонс файтинга Arms для Switch

На прошедшей презентации Nintendo анонсировала довольно-таки необычный файтинг для Switch. Необычность Arms заключается в том, что игрокам предложат взять на себя роль своеобразных боксёров-гладиаторов, которые дубасят друг друга длиннющими конечностями (Далсим, привет!).

Разработчики обещают удобное и понятное управление жестами с помощью новых контроллеров Joy-Con, ну а для тех, кто не привык скакать перед телевизором, словно шаман — обычную кнопочную альтернативу.

Конкретной даты выхода у Arms пока нет, но игра должна появиться на прилавках уже весной. Пока же мы предлагаем вам ознакомиться с дебютным трейлером проекта и девятью минутами геймплея в качестве добавки.

Трейлер:

Геймплей:

Кадры: