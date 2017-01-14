 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Super Mario Odyssey отправит Марио в реальный мир Splatoon вернётся летом Презентация Nintendo Switch: запись, текстовые комментарии и подкаст Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы» Джим Стёрджесс и Агнесс Дейн сыграют в детективе от автора «Лютера»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Анонс файтинга Arms для Switch

На прошедшей презентации Nintendo анонсировала довольно-таки необычный файтинг для Switch. Необычность Arms заключается в том, что игрокам предложат взять на себя роль своеобразных боксёров-гладиаторов, которые дубасят друг друга длиннющими конечностями (Далсим, привет!).

Разработчики обещают удобное и понятное управление жестами с помощью новых контроллеров Joy-Con, ну а для тех, кто не привык скакать перед телевизором, словно шаман — обычную кнопочную альтернативу.

Конкретной даты выхода у Arms пока нет, но игра должна появиться на прилавках уже весной. Пока же мы предлагаем вам ознакомиться с дебютным трейлером проекта и девятью минутами геймплея в качестве добавки.

Трейлер:

 
 

Геймплей:

 
 

Кадры:

15
Кадры из игры Arms
+ Обсудить
Темы
 
Видео Arms (Nintendo NX)

Похожие материалы

 
Nintendo Switch: цена и другие подробности
 
Разбор конференций E3-2011
 
Трейлер игры Brothers In Arms: Furious 4

Тоже интересно

 
Ноль кадров в секунду. Выпуск 53
 
Кино Трейлер фильма «Секретная служба»
 
Кино Дредд-2: Приквельная судимость
 
Кино Трейлер фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2»
 
Кино Брюс Уиллис поддержал идею приквела «Крепкого орешка»
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 30: «Неуловимые»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Minecraft анонсирован для Nintendo Switch Nintendo Switch - Nintendo опубликовала подробную информацию о комплектации консоли и представила новые ролики Injustice 2 - разработчики тизерят показ нового кинематографичного трейлера грядущего файтинга от NetherRealm Studios Titanfall: Frontline - мобильная игра по шутеру Respawn готовится к закрытию, не пережив бета-тестирование Ghost Recon: Wildlands - анонсирован короткометражный фильм от сценариста "Звездного пути" и "Трансформеров"
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика