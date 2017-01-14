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Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета Компания Apple подумывает о производстве сериалов Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина Премьеры фильмов 12 января 2017 года: «Закон ночи», «Ла-Ла Ленд» Мартовский релиз Mass Effect: Andromeda
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Первоисточники: collider.comwww.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Создатели «Защитников» Marvel поделились деталями сюжета

Авторы грядущего супергеройского кроссовера «Защитники» от Marvel и Netflix сжалились над публикой, чуть подробнее рассказав о сюжете восьмисерийной мистико-фантастической криминальной драмы.

Пути героев впервые пересекутся в офисном здании Midland Circle — компании, которая страсть как увлеклась копанием громадной ямы в Адской кухне. Для каждого из них эта встреча станет полной неожиданностью. Однако прежде, чем они сумеют как следует познакомиться, все четверо окажется в ловушке прямо посреди коридора (ох уж эти коридоры!) и должны будут с боем прокладывать себе дорогу к свободе через целую толпу врагов. Мэтт Мёрдок на собственном примере показал, как захватывающе это может выглядеть.

Шоураннер проекта Марко Рамирез пояснил:

Каждый герой следует по собственному «следу из хлебных крошек», пытаясь разгадать одну из тайн Нью-Йорка. Мы хотели застать их врасплох. Оказавшись вместе в одной комнате, все они отреагируют в стиле «О, чёрт, а ты ещё кто?».

А вот глава Marvel Television Джеф Лоэб обрисовал главные отличия телевизионных супергероев Marvel от киношных:

У них нет буквы D на поясных пряжках, нет Башни Защитников. Мы с самого начала договорились, что в финале эти ребята могут запросто сказать друг другу: «Больше никогда в жизни не хочу видеть твою рожу».

В общем, никаких братаний и дружеских похлопываний по плечу — поработали разок вместе на благо простых ньюйоркцев и разбежались кто куда.

Помимо Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс) в ансамблевом сериале появятся Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл), Стик (Скотт Гленн), Клэр Тэмпл (Розарио Доусон), Фогги Нельсон (Элден Хенсон), Элоди Юнг (Электра), Джери Хогарт (Керри-Энн Мосс), Малкольм Дюкассе (Эка Дарвилл), Триш Уокер (Рэйчел Тэйлор), Мисти Найт (Симон Миссик), Коллин Винг (Джессик Хенвик) и главная злодейка — умная, искушённая, облечённая властью и невероятно опасная Александра (Сигурни Уивер). Также ходят неподтверждённые слухи о том, что на огонёк заглянет Фрэнк Касл (Джон Бернтал).

Шоураннерами «Защитников» выступают коллеги по «Сорвиголове» Дуглас Петри и Марко Рамирез; вдобавок оба значатся исполнительными продюсерами кроссовера наряду с Дрю Годдардом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Первый и второй эпизоды срежиссирует С. Дж. Кларксон («Джессика Джонс», «Банши»).

Премьера «Защитников» Marvel запланирована на это лето. С Дэниелом Рэндом мы успеем познакомиться раньше, а именно 17 марта, когда на Netflix выйдет первый сезон его сольника «Железный кулак». В этом же году запланирована премьера «Карателя».

А вот и видео от EW о недавней совместной фотосессии уличных супергероев, где актёры рассказывают о своих персонажах:

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