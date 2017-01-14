Хью Джекман опубликовал официальное описание сюжета своего фильма «Логан». Ничего нового синопсис предложить не в состоянии, также он намного короче предыдущего официального описания сюжета. Впрочем, раз выложили — значит, это важно.

Сюжет «Логана»:

В ближайшем будущем потрёпанный и измотанный Логан ухаживает за больным Профессором Икс в безлюдном месте рядом с границей с Мексикой. Но все попытки главного героя отгородиться от мира и забыть о своём наследии бесполезны и сразу же прекращаются, когда преследуемый врагами юный мутант находит протагонистов.

На стороне злодеев играет группа «Оружие Икс», наёмники-киборги и Мистер Злыдень. Юный мутант — это Икс-23 в исполнении молодой актрисы Дафны Кин.

Фильм режиссирует Джеймс Мэнголд («Росомаха: Бессмертный») по сценарию Майкла Грина и Скотта Франка. «Логан» станет финальным проектом для Джекмана в роли Росомахи, если актёра потом не уговорят на совместное кино с Дэдпулом, которое заработает адские деньги.

Новый трейлер ожидается 19 января. В России фильм выходит 2 марта.