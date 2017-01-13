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The Legend of Zelda: Breath of the Wild в России

Возрадуйтесь, фанаты The Legend of Zelda, сегодня на вашей улице праздник! Не прошло и суток с момента презентации Nintendo Switch, а русскоязычной публике уже сделали хороший такой подарок: The Legend of Zelda: Breath of the Wild станет первой игрой в серии, которая будет полностью переведена на русский язык.

В России она выйдет в двух изданиях, стандартном и особом, по цене 4500 и 6000 рублей соответственно. Дата выхода The Legend of Zelda: Breath of the Wild для Nintendo Switch и Wii U в России установлена на 3 марта 2017 года, одновременно с выходом Nintendo Switch во всем мире.

Все эти анонсы не могли обойтись без соответствующих трейлеров, и локализованный трейлер нам представил ни кто иной, как сам продюсер франчайза — Эйдзи Аонума.

 
 

Пугаетесь отечественных локализаций? Ничего страшного, милости просим к просмотру трейлера на английском.

 
 

А для самых преданных фанатов — на японском.

 
 

И, наконец, в честь особого издания The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo тоже не поленилась запилить отдельный ролик:

 
 
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Видео The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo NX, Wii U)

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