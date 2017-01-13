FOX заказал четыре дополнительных эпизода первого сезона сериала «Мик», доведя таким образом общее количество серий комедийной новинки до семнадцати. Пусть телеканал и медлит с решением о полноценном продлении, но добавление нескольких эпизодов в общую копилку сериала — несомненно добрый знак.

Пока в эфир вышло только три серии проекта, где Кэйтлин Олсон играет жуликоватую и пробивную Маккензи «Мик» Мёрфи, вынужденную стать нянькой трёх избалованных детишек своей сестры-богачки. Премьера, состоявшаяся вслед за игрой плей-офф Национальной футбольной лиги, достигла показателя 3,7 в ключевой демографической категории «18–49», что является лучшим дебютом среди комедийных новинок телесезона 2016–2017. Второй эпизод собрал 1,3 в демо и прибавил к первоначальному результату 0,6 после трёх дней просмотра.

Производством первого сезона «Мик» руководит компания 20th Century Fox TV; создателями и сценаристами выступают Джон и Дэйв Чернин («В Филадельфии всегда солнечно»). Братья Чернин, Ник Френкель и Оли Обст («Чёрный ящик») совместно с исполнительницей главной роли Кэйтлин Олсон и режиссёром пилотного эпизода Рэндоллом Айнхорном числятся исполнительными продюсерами комедии.