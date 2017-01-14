Super Mario Odyssey отправит Марио в реальный мир

Трёхмерная часть франчайза Super Mario возвращается к своим истокам: после нескольких гениальных, но линейных приключений (дилогии Super Mario Galaxy и Super Mario 3D World) Nintendo решила отправить своего популярнейшего персонажа в одиссею по большим, просторным мирам — прям как во времена Super Mario 64 и Super Mario Sunshine. Не факт, конечно, что такой подход пойдёт Super Mario Odyssey на пользу, но мы ведь говорим о платформере от Nintendo. Уж если в чём издатель знает толк, так это в платформерах. Даже когда авторы не стараются, у них выходит как минимум неплохо. Тут же желание освежить серию налицо: новые миры явственно отличаются от привычных локаций Грибного королевства (особенно бросается в глаза «реальный мир», где Марио выглядит не человеком, а инопланетным монстром-мутантом), а возможность на ходу создавать себе платформу из шляпы — интересная новая механика, способная сильно разнообразить геймплей.

К сожалению, Super Mario Odyssey выйдет на Nintendo Switch только к концу года. Но нам торопиться некуда — подождём.