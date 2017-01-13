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«Гений» — трейлер

Оскаровский лауреат Джеффри Раш («Король говорит!») перевоплотился в Альберта Эйнштейна в «Гении» — первом художественном сериале канала National Geographic.

В основу первого 10-серийного сезона сериала-антологии, повествующего о выдающихся учёных и новаторах с мировым именем, легла книга Уолтера Айзекса «Эйнштейн: Его жизнь и его Вселенная», посвящённая жизни и деятельности автора общей теории относительности.

Первый эпизод срежиссировал Рон Ховард («Игры разума») по сценарию Ноя Пинка. Ещё два эпизода снял Джеймс Хоуз («Ужасы по дешёвке»). Производство на контроле у Fox 21 TV Studios и Imagine Television.

Премьера драмы состоится в этом году.

 
 
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Видео Гений
 15 августа 2016 годаДжеффри Раш сыграет Альберта Эйнштейна 30 апреля 2016 годаNatGeo снимет сериал про гениев 7 января 2016 годаNat Geo снимет «контрабандный» триллер

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