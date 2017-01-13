Splatoon вернётся летом

У Wii U было много проблем, но это не значит, что там вообще не появлялось достойных внимания игр. Шутер Splatoon стал первым действительно новым крупным проектом Nintendo за долгое время, и как сетевая пострелушка он однозначно удался: даже при всех своих странностях типа ограничения на доступные в один момент карты шутер о закраске арен в цвет своей команды был свежее и веселее, чем большинство конкурентов с более успешных платформ. А что одиночная кампания оказалась не столько шутером, сколько недопустимо посредственным по меркам Nintendo платформером — ну так его создание явно не было для команды приоритетом.

В общем, нет ничего удивительного в том, что уже этим летом на Nintendo Switch выйдет Splatoon 2 — сиквел, который порядком похож на слегка дополненное переиздание оригинала. Этой игре особых инноваций и не требуется — надо лишь добавить ещё больше контента и исправить обидные допущение предшественника. Добавить голосовой чат (уже подтверждено), передать выбор карт в руки игроков, сделать проматываемыми новостные сводки... ну и сингл улучшить, если останется время.

К слову, как и прошлая часть, Splatoon 2 будет пополняться контентом и после релиза. Предположительно — бесплатно. А ещё она получит мобильное приложение, которое будет каким-то образом дополнять голосовой чат и улучшать матчмэйкинг.