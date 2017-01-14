Xenoblade Chronicles 2 — трейлер

Франчайз Xenoblade Chronicles немного мотает. Когда все ждали сиквела первой части, команда разработчиков из Monolith Soft предпочла создать духовного наследника под названием Xenoblade Chronicles X — игру со своими героями, миром, интригами... и нуждающимся в разрешении клиффхэнгером. Теперь же, вместо продолжения проклюнувшейся в финале Xenoblade Chronicles X, авторы метнулись назад и объявили о создании Xenoblade Chronicles 2 для Nintendo Switch — более-менее прямого продолжения первой части. «Более-менее» мы говорим преимущественно потому, что не знаем ничего наверняка: может, от связей между играми будет не отбиться, а может, мы их и не заметим. Но вот герой у игры будет новый, это точно: некий юноша, бегающий по миру в поисках Элизиума.

Даром что как минимум в Японии Xenoblade Chronicles 2 должна выйти уже в этом году, первый трейлер бедноват на подробности и даже не показывает сражений. Но в нём можно увидеть главное: дизайны наконец-то изменились. Стали более традиционно анимешными, да, может, даже банальными, зато теперь при взгляде на лица героев не будет хотеться выколоть глаза.