 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Презентация Nintendo Switch: запись, текстовые комментарии и подкаст Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина HTC Vive: больше, лучше, дороже! Полное описание сюжета «Пиратов Карибского моря 5» ЕВА-196: Предсказуемый финал
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Xenoblade Chronicles 2 — трейлер

Франчайз Xenoblade Chronicles немного мотает. Когда все ждали сиквела первой части, команда разработчиков из Monolith Soft предпочла создать духовного наследника под названием Xenoblade Chronicles X — игру со своими героями, миром, интригами... и нуждающимся в разрешении клиффхэнгером. Теперь же, вместо продолжения проклюнувшейся в финале Xenoblade Chronicles X, авторы метнулись назад и объявили о создании Xenoblade Chronicles 2 для Nintendo Switch — более-менее прямого продолжения первой части. «Более-менее» мы говорим преимущественно потому, что не знаем ничего наверняка: может, от связей между играми будет не отбиться, а может, мы их и не заметим. Но вот герой у игры будет новый, это точно: некий юноша, бегающий по миру в поисках Элизиума.

Даром что как минимум в Японии Xenoblade Chronicles 2 должна выйти уже в этом году, первый трейлер бедноват на подробности и даже не показывает сражений. Но в нём можно увидеть главное: дизайны наконец-то изменились. Стали более традиционно анимешными, да, может, даже банальными, зато теперь при взгляде на лица героев не будет хотеться выколоть глаза.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Xenoblade Chronicles 2 (Nintendo NX)
 23 января 2013 годаКуча анонсов Nintendo 3 декабря 2015 годаРелизный трейлер Xenoblade Chronicles X 16 декабря 2015 годаРецензия на игру Xenoblade Chronicles X

Тоже интересно

 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 98: Грустная собачка
 
Кино Первый кадр со съёмок фильма «Джуманджи»
 
Кино Трейлер фильма «Мафия»
 
Кино Рецензия на фильм «Битва за Севастополь»
 
Кино Кадры из фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Сериалы Трейлер сериала «Джессика Джонс»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Injustice 2 - разработчики тизерят показ нового кинематографичного трейлера грядущего файтинга от NetherRealm Studios Titanfall: Frontline - мобильная игра по шутеру Respawn готовится к закрытию, не пережив бета-тестирование Ghost Recon: Wildlands - анонсирован короткометражный фильм от сценариста "Звездного пути" и "Трансформеров" NPD: PlayStation 4 лидирует по продажам в США за декабрь, но Xbox One сокращает разрыв Battlefield: Bad Company 2 - VG Tech протестировали производительность шутера DICE на Xbox One
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика