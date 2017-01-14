Ноль кадров в секунду. Выпуск 143: Половина 2: Вторая половина

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Содержание
|01:00 —
|Горов про взлом 3DS, «Соников» на 3DS и демо ремейка Sonic 2006
|15:20 —
|Гринберг про PlayStation VR: «Башня VR», Tethered, Perfect, Rez Infinite, Thumper и Here They Lie
|38:51 —
|Горов про The Darkest Dungeon
|46:11 —
|Горов про The Witcher 3
|49:05 —
|Горов про Lords of Xulima
|57:10 —
|Гринберг и Илюхин про Momodora 3 и 4
|1:11:20 —
|Илюхин про Red Lake
|1:13:51 —
|Илюхин про Devil Daggers
|1:15:40 —
|Илюхин про Assassin's Creed Chronicles: India
|1:18:59 —
|Илюхин про Supraball
|1:20:48 —
|Илюхин про Batman: The Telltale Series
|1:35:15 —
|Благодарности спонсорам
Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $231 из $300
Ближайшая цель: Ежемесячная запись подкаста с веб-камерами. Все целиПоддержать
Содержание
|01:00 —
|Горов про взлом 3DS, «Соников» на 3DS и демо ремейка Sonic 2006
|15:20 —
|Гринберг про PlayStation VR: «Башня VR», Tethered, Perfect, Rez Infinite, Thumper и Here They Lie
|38:51 —
|Горов про The Darkest Dungeon
|46:11 —
|Горов про The Witcher 3
|49:05 —
|Горов про Lords of Xulima
|57:10 —
|Гринберг и Илюхин про Momodora 3 и 4
|1:11:20 —
|Илюхин про Red Lake
|1:13:51 —
|Илюхин про Devil Daggers
|1:15:40 —
|Илюхин про Assassin's Creed Chronicles: India
|1:18:59 —
|Илюхин про Supraball
|1:20:48 —
|Илюхин про Batman: The Telltale Series
|1:35:15 —
|Благодарности спонсорам