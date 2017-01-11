Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина

На этой неделе подкаст затянулся настолько, что мы решили разбить его на два. Первый мы публикуем сегодня, второй же увидит свет в пятницу (если, конечно, вы не входите в число наших спонсоров на «Патреоне» — они получили полную черновую версию ещё воскресной ночью).
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Содержание
|01:10 —
|Tomb Raider без Рианны, Rime вернулась, Diablo в Diablo, VR по «Чужому», Mass Effect: Andromeda
|18:40 —
|Geforce Now, Freedom Planet 2, фанаты портируют «Соника 2006», продажи, Super Mario Run
|30:15 —
|Разработчики анонсировали свой список лучших игр
|49:15 —
|Тяжёлая стримерская доля, новые лица в Injustice 2, Ghost Recon Wildlands
|58:20 —
|Новинки для HTC Vive
|1:08:40 —
|Создатели «Казаков 3» подняли цены, сценарий у фильма по Uncharted, никакого сезонного пропуска у «Андромеды»
|1:17:35 —
|Вопросы слушателей
|2:09:29 —
|Благодарности спонсорам
Аудиоверсия, в том числе и без улучшений:
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $231 из $300
Ближайшая цель: Ежемесячная запись подкаста с веб-камерами. Все целиПоддержать
Содержание
|01:10 —
|Tomb Raider без Рианны, Rime вернулась, Diablo в Diablo, VR по «Чужому», Mass Effect: Andromeda
|18:40 —
|Geforce Now, Freedom Planet 2, фанаты портируют «Соника 2006», продажи, Super Mario Run
|30:15 —
|Разработчики анонсировали свой список лучших игр
|49:15 —
|Тяжёлая стримерская доля, новые лица в Injustice 2, Ghost Recon Wildlands
|58:20 —
|Новинки для HTC Vive
|1:08:40 —
|Создатели «Казаков 3» подняли цены, сценарий у фильма по Uncharted, никакого сезонного пропуска у «Андромеды»
|1:17:35 —
|Вопросы слушателей
|2:09:29 —
|Благодарности спонсорам