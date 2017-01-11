Ноль кадров в секунду. Выпуск 142: Половина

На этой неделе подкаст затянулся настолько, что мы решили разбить его на два. Первый мы публикуем сегодня, второй же увидит свет в пятницу (если, конечно, вы не входите в число наших спонсоров на «Патреоне» — они получили полную черновую версию ещё воскресной ночью).

Видеоверсия:

Аудиоверсия, в том числе и без улучшений: