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Сюжет рассказывает историю Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

Главные роли исполняют Мэттью Макконахи, Брайс Даллаc Ховард, Эдгар Рамирес, Кори Столл, Тоби Кеббелл, Брюс Гринвуд и Стейси Кич.

Кино выходит в России 2 марта 2017 года