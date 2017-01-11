 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на фильм «Кредо убийцы» Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon Полное описание сюжета «Пиратов Карибского моря 5» ЕВА-196: Предсказуемый финал Премьера четвёртого сезона «Шерлока» установила рекорд дня
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:
7

«Золото» — трейлер без цензуры

Если вам нужна толстая задница лысого Мэттью Макконахи, то сегодня ваш счастливый день. Трейлер фильма «Золото» утолит все ваши извращённые запросы.

Сюжет рассказывает историю Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

Главные роли исполняют Мэттью Макконахи, Брайс Даллаc Ховард, Эдгар Рамирес, Кори Столл, Тоби Кеббелл, Брюс Гринвуд и Стейси Кич.

Кино выходит в России 2 марта 2017 года

 
 
7 Обсудить
Темы
 
Видео Золото

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Кино
 
Постеры: «Великолепная семёрка», «Шпионы по соседству» и «Золото»
 
Первый кадр из фильма «Золото»

Тоже интересно

 
Второй трейлер фильма «Выживший»
 
Сериалы Телеовощи. Выпуск 98: Грустная собачка
 
Сериалы Трейлер мини-сериала «Война и мир»
 
Новые кадры из фильма «Варкрафт»
 
Первые кадры из фильма «Джек Ричер: Никогда не возвращайся»
 
Персонажи «Варкрафта»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
For Honor - Ubisoft показала свежий кинематографичный трейлер и датировала ЗБТ RiME - представлена первая геймплейная демонстрация красочной адвенчуры от Tequila Works Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Dragon Age: Origins стали доступны на Xbox One Слух: Появилась первая информация о заключительном дополнении для Dark Souls III Опубликованы оценки Valkyrie Revolution, Gravity Rush 2 и других игр из нового номера Famitsu
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика