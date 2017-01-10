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Второй сезон сериала «Константин» будет анимационным Мортен Тильдум снимет первый эпизод «Джека Райана» на Amazon «Человек в высоком замке» получил третий сезон и нового шоураннера «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма «Обзоры Ильи Кролика» — фильм «Викинг»
КИНО
 
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«Викинг» — интервью про спецэффекты

Ещё до выхода «Викинга» в прокат наш корреспондент Андрей Федосков скатался в студию FilmDirectionFX («Битва за Севастополь», «Ледокол»), которая занималась созданием компьютерной графики для фильма, и пообщался с арт-директором и CG-художником Евгением Гитцигратом.

Пообщался на самые разные темы — от сложности работы над проектом до неизбежных пересечений с одним известным сериалом. «Викинг» до сих пор собирает в прокате неслабые деньги, поэтому тема, так сказать, очень актуальна. Да и интервью получилось достаточно интересным — смотрите на здоровье:

 
 
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