Ещё до выхода «Викинга» в прокат наш корреспондент Андрей Федосков скатался в студию FilmDirectionFX («Битва за Севастополь», «Ледокол»), которая занималась созданием компьютерной графики для фильма, и пообщался с арт-директором и CG-художником Евгением Гитцигратом.

Пообщался на самые разные темы — от сложности работы над проектом до неизбежных пересечений с одним известным сериалом. «Викинг» до сих пор собирает в прокате неслабые деньги, поэтому тема, так сказать, очень актуальна. Да и интервью получилось достаточно интересным — смотрите на здоровье: