Большие премьеры фильмов 12 января 2017 года щеголяют жанровым разнообразием. Тут и собравшая рекордный урожай «Золотых глобусов» музыкальная романтическая драма «Ла-Ла Ленд» с любимцами публики Эммой Стоун и Райаном Гослингом, и криминальная драма Бена Аффлека «Закон ночи», и безбашенная комедия «Почему он?», где сойдутся в битве Брайан Крэнстон и Джеймс Франко. Омар Си примерит роль отца-одиночки в комедийной драме «2+1», а Эмир Кустурица порадует своих поклонников работой «По млечному пути». В малых премьерах единолично царит триллер «Преисподняя» с Гаем Пирсом в роли зловещего проповедника.

Большие премьеры 12 января 2017 года

Закон ночи Режиссёр Бен Аффлек В ролях Бен Эффлек, Зои Салдана, Элли Фаннинг, Сиенна Миллер Критиканство 60% Томаты 33% Metacritic 50% IMDb 7,4

В Голливуде, конечно, очень любят истории грандиозных возвращений после страшных провалов. Поэтому с большим энтузиазмом топят таких возвращенцев при первом удобном случае. Вот и у господина Аффлека опять начались проблемы, впору включать песню The Sound Of Silence. Хотя это уже пройденный на «Бэтмене против Супермена» этап.

После «Города воров» и «Операции „Арго“» Аффлек казался тефлоновым. По крайней мере его режиссёрские проекты. Плохие отзывы и маленькая касса были проблемами других людей. С «Законом ночи» всё иначе: Аффлек здесь сценарист, режиссёр и актёр. Ему же отвешивают пинки за общую скуку, инертность сюжета и трупный холод драмы.

А вот на бумаге и в трейлерах всё выглядело просто прекрасно. Знакомая автору криминальная тема. Эпическая история сына полицейского, предпочитающего преступную жизнь. Стильная эпоха и невероятно стильная картинка. Взрослые темы и взрослый рейтинг. Отличные актёры.

Рядовым зрителям кино заходит больше, но не настолько здорово, как хотелось бы.

Ла-Ла Ленд Режиссёр Дэмьен Шазелл В ролях Эмма Стоун, Райан Гослинг, Финн Уиттрок, Дж. К. Симмонс, Соноя Мизуно, Розмари Девитт, Джон Ледженд Критиканство 94% Томаты 93% Metacritic 93% IMDb 8,8

Продолжающий наш обзор кинопремьер 12 января 2017 «Ла-Ла Ленд» выходит в отечественный прокат в самое удачное для себя время, получив рекордное количество «Золотых глобусов» и будучи облизанным прессой до зеркального блеска. Говорят, что фильм возвращает к жизни затёртый до дыр жанр благодаря уверенной режиссуре, поразительной игре главных актёров и пробивающей сердца навылет истории. Часто звучит слово «шедевр» в исключительно восторженном тоне. Критики и зрители в кои-то веки солидарны.

Если всё перечисленное вас не убеждает, то вспомните предыдущий фильм режиссёра Дэмьена Шазелла — «Одержимость». И если какие-то сомнения всё равно остались, просто повторите про себя несколько раз: «Эммастоунрайангослинг».

Тогда точно отпустит.

Почему он? Режиссёр Джон Гамбург В ролях Джеймс Франко, Брайан Крэнстон, Зои Дойч, Кигэн-Майкл Ки, Меган Маллалли, Эндрю Рэннеллс, Кейси Уилсон Томаты 40%

Почему опять? Знакомство с родителями как главная движущая сила романтической комедии. Нет, этот повествовательный ресурс выработан в ультимативное ничто. На него наложен запрет после выхода «Знакомства с Факерами 2» ещё в 2010 году. Ладно, вы слегка изменили диспозицию: теперь родители выглядят нормалами, а вот женишок — фриказоид, каких ещё поискать. Так этого недостаточно, блин.

Почему они? Актёры, конечно, хорошие. Брайан Крэнстон и Джеймс Франко. Харизматичные типчики, но из Крэнстона сделали тюфяка, а Франко почти всегда играет самого себя. При таких вводных фильм должен был называться «А в чём прикол?»

Опять двадцать пять? Ну да, опять. Критики возмущаются, но не так сильно, как предвещали скучные трейлеры. Мол, актёры-то в «Почему он?» честно тянут лямку, только шутки оставляют желать лучшего, а под конец кино и вовсе разваливается.

2+1 Режиссёр Хьюго Желен В ролях Омар Си, Клеменс Поэзи, Антуан Бертран, Глория Колстон, Карл Фаррер, Сьюзэн Фордхэм, Фелим Келли Критиканство 62% IMDb 7,2

В российский прокат выходит новая комедия с Омаром Си, завоевавшим любовь публики ролью в комедийной драме «1+1». Видимо, именно в надежде на тёплые зрительские воспоминания очередную кинокартину с его участием наших локализаторы окрестили «2+1».

Фильм Хьюго Желена рассказывает на первый взгляд совсем неоригинальную историю о том, как неполная семья может жить полной жизнью, пусть поначалу события развиваются не лучшим образом. Беззаботный, живущий в своё удовольствие Сэм (Омар Си) внезапно узнаёт, что у него есть дочь. Бывшая подружка Кристин в исполнении Клеманс Поэзи — юной волшебницы Флёр Делакур из «Гарри Поттера» — отдаёт новоиспечённому папаше ребёнка и попросту исчезает на долгие годы. Так Сэм знакомится с маленькой Глорией и вскоре прикипает к ней всем сердцем.

Трейлеры обещают трогательный, полный юмора с разумной долей драмы рассказ, иллюстрирующий прописную истину о том, что счастье не приходит по заказу, а иногда просто сваливается нам на голову, даже если мы сперва и не в состоянии его разглядеть. Омар Си и Глория Колстон очень естественны в образах отца и дочери, о которых непременно хочется узнать больше. Для семейного просмотра фильм идеален.

Не стучи дважды Режиссёр Карадог В. Джеймс В ролях Кэти Сакхофф, Люси Бойнтон, Ник Моран, Хавьер Ботет, Джордан Болджер Критиканство 60% IMDb 8,2

Создаётся впечатление, что авторы многочисленных ужастиков свято верят в дефицит полнометражных хорроров на больших экранах. Возможно, они и правы, если речь идёт о по-настоящему качественных вещах. Записывать ли в число оных «Не стучи дважды» — вопрос пока открытый.

Карадог В. Джеймс — режиссёр и сценарист научно-фантастического триллера «Машина», отмеченного на фестивалях, одобренного критиками, но так и не вышедшего в широкий прокат, — на этот раз пробует свои силы в жанре ужасов. В который раз точкой отсчёта становится страшная городская легенда (по утверждениям создателей, позаимствованная из реальной жизни), а воплощением зла — кровожадная костлявая ведьма, деликатность конституции коей можно оценить уже на постерах.

Жуткий, но любопытный факт: при создании монстра не пришлось прибегать к CG — актёр Хавьер Ботет, из-за редкой генетической аномалии обладающий своеобразным телосложением, воплотил на экране ужасающий образ потусторонней сущности. До этого он успешно справился с подобными задачами в «Багровом пике» Гильермо дель Торо и «Маме» Андреса Мускетти.

По млечному пути Режиссёр Эмир Кустурица В ролях Моника Беллуччи, Эмир Кустурица, Сергей Трифунович, Мики Манойлович, Байрам Севердзан, Зоран Цвиянович, Слобода Мичалович Критиканство 64% IMDb 7,1

Работы гениального серба Эмира Кустурицы описывать всегда нелегко, им сложно дать чёткое и всеобъемлющее определение — не хочется упрощать и ужимать до двух-трёх фраз то буйство красок и эмоций, которые мэтр неизменно выплёскивает на экран в каждой своей работе. Драма «По млечному пути» не стала исключением.

Премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года на Венецианском фестивале, а до наших кинотеатров номинант на «Золотого льва» добрался только сейчас. Однако жаловаться — грех: январские дни как нельзя лучше подходят для того, чтобы совместить праздники в реальности с праздником на экране. Ведь даже рассказ о войне соткан из света и пышет жаждой жизни и красотой. Сам мастер в своих интервью заявляет, что понятия не имеет, как снимать без солнца. Как и мы не представляем его фильмы без пронизывающих мир живительных лучей.

К слову, компанию Кустурице, сыгравшему в картине главную мужскую роль, составила итальянская дива Моника Белуччи, в любовную историю с которой не поверит разве что напрочь лишённый воображения человек.

Малые премьеры 12 января 2017 года

Преисподняя Режиссёр Мартин Кулховен В ролях Гай Пирс, Кэрис ван Хаутен, Дакота Фаннинг, Кит Харингтон, Пол Андерсон, Эмилия Джонс, Наоми Баттрик Критиканство 80% Томаты 45% IMDb 7,1

«Жупел» — как вам такое название? Что, не очень благозвучно? Зато точно. Могло бы быть. Ведь оригинальный заголовок фильма (Brimstone) переводится как «Сера», причём это слово является частью библейского выражения «fire and brimstone», означающего гнев божий: именно такие подарки с неба добрый ветхозаветный Господь обрушил на Содом и Гоморру. Ну а «жупел» в переводе с церковно-славянского — это как раз «горящая сера» и иногда «смола в аду для наказания грешников».

Обойтись без пятиминутки религиоведения и лингвистики было никак нельзя, ведь антагонистом фильма является зловещий проповедник, уже в трейлере объявляющий о намерениях: «Я пришёл тебя наказать». А протагонисткой — пытающаяся спастись от него девушка, демонстрирующая женскую силу в условиях Дикого Запада.

Да-да, перед нами вестерн-триллер — и не простой, а голландский. Режиссёр-сценарист Мартин Кулховен вдохновлялся «спагетти-вестернами» и криминальной драмой «Ночь охотника». Пересечения с последней подметил не один критик: там тоже религиозный фанатик, тоже страдающая от него женщина, даже библейские цитаты те же.

Кулховен начал работу над фильмом семь лет назад и сам успел побывать в аду — производственном. Когда внезапно из актёрской обоймы выпали Миа Васиковска и Роберт Паттинсон, уже готовый к съёмкам проект едва не обанкротился. В производстве участвовали аж восемь стран, и возник неиллюзорный риск, что они отзовут свои деньги назад. Можно было бы пойти по более лёгкому пути: Кулховену предлагали снять фильм на американской студии — но тогда бы он не смог влиять на финальный монтаж. Кулховен предпочёл европейскость и независимость.

Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, где «Преисподняя» получила весьма противоречивые отзывы. Одни хвалили её за смелость и важный посыл, другие нервно икали от количества насилия. Как бы то ни было, номинацию на «Золотого льва» кинолента заработала.

Рецензенты тоже разошлись во мнениях: одни говорят, что им подсунули отвратительную мешанину садизма, мизогинии, извращений, смакования страданий; другие хвалят постоянное ощущение угрозы, мрачный фронтир, феминистические мотивы. Если обобщить отзывы, то Кулховен не боится трудных тем, Фаннинг и Пирс отлично играют свои роли, фильм производит сильное впечатление — а уж с каким знаком (плюсом или минусом), зависит от глаз смотрящего.