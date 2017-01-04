Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 203: Всеотец Бомжодин

В ожидании видеоверсии подкаста, которая появится чуть позже, все желающие могут прослушать его аудиовариант (в том числе и оригинальную запись без улучшений):
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Содержание
|00:13 —
|Лазер-шоу «Два дебила»
|07:00 —
|«Реальная любовь» в жестокой современности
|15:35 —
|«Скайлан 2» и впрямь существует
|20:15 —
|«Изгой-один» получит свой миллиард
|22:00 —
|Владимир Мединский предсказал миллиард рублей «Викингу»
|24:41 —
|Без толкотни в отечественном прокате
|26:47 —
|Дэдпул в «Логане»: камео, которого не будет
|29:03 —
|Замечательная шутка про Вьет-Конг
|30:05 —
|Ролик о трудовых буднях Киану Ривза
|34:12 —
|Бессмысленные высказывания Ридли Скотта и компании
|36:30 —
|Бен Аффлек осторожно открещивается от «Бэтмена»
|38:28 —
|Райан Гослинг отправляется на Луну
|45:42 —
|Доктор Стрэндж появится в «Торе: Рагнарёке»
|47:03 —
|Мэттью Макконахи не хочет быть полезным грузом
|50:58 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:19:45 —
|Юрий о «Призрачной красоте»
|01:21:57 —
|Михаил о комедии «Без тормозов»
|01:27:28 —
|«Викинг» (обсуждение со спойлерами)
|01:56:56 —
|Благодарим наших спонсоров
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