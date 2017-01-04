Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 203: Всеотец Бомжодин

В ожидании видеоверсии подкаста, которая появится чуть позже, все желающие могут прослушать его аудиовариант (в том числе и оригинальную запись без улучшений):



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99% 13 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $1133 из $1200 Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все цели Поддержать Содержание 00:13 — Лазер-шоу «Два дебила» 07:00 — «Реальная любовь» в жестокой современности 15:35 — «Скайлан 2» и впрямь существует 20:15 — «Изгой-один» получит свой миллиард 22:00 — Владимир Мединский предсказал миллиард рублей «Викингу» 24:41 — Без толкотни в отечественном прокате 26:47 — Дэдпул в «Логане»: камео, которого не будет 29:03 — Замечательная шутка про Вьет-Конг 30:05 — Ролик о трудовых буднях Киану Ривза 34:12 — Бессмысленные высказывания Ридли Скотта и компании 36:30 — Бен Аффлек осторожно открещивается от «Бэтмена» 38:28 — Райан Гослинг отправляется на Луну 45:42 — Доктор Стрэндж появится в «Торе: Рагнарёке» 47:03 — Мэттью Макконахи не хочет быть полезным грузом 50:58 — Отвечаем на вопросы читателей 01:19:45 — Юрий о «Призрачной красоте» 01:21:57 — Михаил о комедии «Без тормозов» 01:27:28 — «Викинг» (обсуждение со спойлерами) 01:56:56 — Благодарим наших спонсоров Скачивание Аудио 165,7 Мб Поделиться









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