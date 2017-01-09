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«Золотая малина 2017» — полный шорт-лист

Вот и самый полезный довесок к «Оскару» — премия «Золотая малина». Церемония награждения пройдёт 26 февраля 2017 года, хотя все представленные ниже фильмы, разумеется, вышли в Северной Америке предыдущем году.

Сегодня был объявлен полный шорт-лист номинантов на эту не сильно почётную премию, причём главные претенденты на ягодное лукошко будут названы только 23 января. И что-то нам подсказывает — представители расширенной киновселенной DC обязательно поборются друг с другом в основных категориях! А вот фильмы от студии Marvel за 2016 год, кажется, так и не были номинированы на «Золотую малину». Опять «Дисней» всё проплатил!

В прошлом году худшими фильмами были признаны «Фантастическая четвёрка» и «Пятьдесят оттенков серого»; эти же картины (и люди, их снимающие и в них играющие) победили во многих других номинациях.

Худший фильм:

Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:

Худший сценарий:

Худший режиссёр:

Худший актёр:

Худший актёр второго плана:

Худшая актриса:

Худшая актриса второго плана:

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