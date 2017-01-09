Вот и самый полезный довесок к «Оскару» — премия «Золотая малина». Церемония награждения пройдёт 26 февраля 2017 года, хотя все представленные ниже фильмы, разумеется, вышли в Северной Америке предыдущем году.
Сегодня был объявлен полный шорт-лист номинантов на эту не сильно почётную премию, причём главные претенденты на ягодное лукошко будут названы только 23 января. И что-то нам подсказывает — представители расширенной киновселенной DC обязательно поборются друг с другом в основных категориях! А вот фильмы от студии Marvel за 2016 год, кажется, так и не были номинированы на «Золотую малину». Опять «Дисней» всё проплатил!
В прошлом году худшими фильмами были признаны «Фантастическая четвёрка» и «Пятьдесят оттенков серого»; эти же картины (и люди, их снимающие и в них играющие) победили во многих других номинациях.
Худший фильм:
- «Кредо убийцы»
- «Бэтмен против Супермена»
- «Призрачная красота»
- «Темнота»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Отряд самоубийц»
- «Дивергент, глава 3: За стеной»
- «Пятьдесят оттенков чёрного»
- «Боги Египта»
- «Образцовый самец 2»
- «День независимости: Возрождение»
- «Падение Лондона»
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «Несносные леди»
Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:
- «Алиса в Зазеркалье»
- «Бэтмен против Супермена»
- «Ведьма из Блэр»
- «Дивергент, глава 3: За стеной»
- «Пятьдесят оттенков чёрного»
- «День независимости: Возрождение»
- «Тарзан. Легенда»
- «Падение Лондона»
- «Моя большая греческая свадьба 2»
- «Миссия в Майами»
- «Черепашки-ниндзя 2»
- «Образцовый самец 2»
Худший сценарий:
- «Кредо убийцы»
- «Бэтмен против Супермена»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Дивергент, глава 3: За стеной»
- «Пятьдесят оттенков чёрного»
- «Охотники за привидениями»
- «Боги Египта»
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «День независимости: Возрождение»
- «Несносные леди»
- «Отряд самоубийц»
- «Образцовый самец 2»
Худший режиссёр:
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Роланд Эммерих («День независимости: Возрождение»)
- Джастин Курзель («Кредо убийцы»)
- Дэн Мазер («Дедушка лёгкого поведения»)
- Грег Маклин («Темнота»)
- Бабак Наджафи («Падение Лондона»)
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Алекс Пройас («Боги Египта»)
- Зак Снайдер («Бэтмен против Супермена»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
- Майкл Тиддес («Пятьдесят оттенков чёрного»)
Худший актёр:
- Бен Аффлек («Бэтмен против Супермена»)
- Кевин Бейкон («Темнота»)
- Джерард Батлер («Боги Египта» и «Падение Лондона»)
- Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»)
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Роберт Де Ниро («Дедушка лёгкого поведения»)
- Уилл Смит («Отряд самоубийц» и «Призрачная красота»)
- Брэд Питт («Союзники»)
- Зак Эфрон («Дедушка лёгкого поведения» и «Свадебный угар»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
- Лиам Хемсворт («День независимости: Возрождение»)
- Марлон Уайанс («Пятьдесят оттенков чёрного»)
Худший актёр второго плана:
- Николас Кейдж («Сноуден»)
- Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена»)
- Ти Джей Миллер («Новогодний корпоратив»)
- Джаред Лето («Отряд самоубийц»)
- Бенедикт Камбербэтч («Образцовый самец 2»)
- Джеффри Раш («Боги Египта»)
- Уилл Ферелл («Образцовый самец 2»
- Джефф Голдблюм («День независимости: Возрождение»)
- Брентон Туэйтс («Боги Египта»)
- Джереми Айронс («Бэтмен против Супермена» и «Кредо убийцы»)
- Оуэн Уилсон («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Джонни Депп («Алиса в Зазеркалье»)
Худшая актриса:
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Марго Робби («Тарзан. Легенда» и «Отряд самоубийц»)
- Рада Митчелл («Темнота»)
- Марион Котийяр («Союзники» и «Кредо убийцы»)
- Шейлин Вудли («Дивергент, глава 3: За стеной»)
- Дженнифер Энистон («Несносные леди» и «Новогодний корпоратив»)
- Меган Фокс («Черепашки-ниндзя 2»)
- Джулия Робертс («Несносные леди»)
- Наоми Уоттс («Дивергент, глава 3: За стеной» и «Незваные гости»)
- Беки Тернер («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
Худшая актриса второго плана:
- Джейн Сеймур («Пятьдесят оттенков чёрного»)
- Кейт Уинслет («Призрачная красота»)
- Кристен Уиг («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Села Уорд («День независимости: Возрождение»)
- Кира Найтли («Призрачная красота»)
- Хелен Миррен («Призрачная красота»)
- Октавия Спенсер («Дивергент, глава 3: За стеной»)
- Джулианна Хаф («Дедушка лёгкого поведения»)
- Кассандра Дэвис («Хэллоуин Мэдеи»)
- Обри Плаза («Дедушка лёгкого поведения»)
- Села Уорд («День независимости: Возрождение»)