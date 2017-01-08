Новости аниме — лучшее за неделю

- Не тратьте время: Манга «Фуука» и вселенная Коудзи Сео — Николай Шутов рассказывает про специфический творческий метод популярного автора манги.
- «Сказания Зестирии: Крест 2» — трейлер — тоска охватывает уже от трейлера.
- «Искусство меча Online: Порядковая шкала» — второй трейлер — зрелищный ролик полнометражного филлера популярного франчайза.
- «Мир суперпесочницы» — авторы, сэйю, трейлер — китайцы опять пытаются сделать аниме по невероятно банальному сюжету.
- «Саюки: Взрывная перезарядка» — авторы и тизер — сиквел сиквела сиквела древнего сериала про монаха-бисёнена и трёх его друзей — демонов-бисёненов.
- «Дикая пляска мечей» — второй тизер — студия ufotable, как низко ты пала.
- «Онихей: Криминальные истории периода Эдо» — трейлер — самураи на серьёзных щах.
- «Дитя Хаоса» — трейлер — ролик, в котором кадров из сериала меньше четверти хронометража.
- «Лазурный Фафнир: Бесконечность» — тизер — ролик, как две капли воды похожий на трейлеры предыдущих частей франчайза.
- Анонс аниме «Китята поют на песке» — фантастическое сёдзё про песчаный мир.