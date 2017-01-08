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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Саюки: Взрывная перезарядка» — авторы и тизер

В летнем сезоне экранизация ждёт мангу «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast), которая является сиквелом манги Saiyuki Reload, которая, в свою очередь, является сиквелом манги Saiyuki. И всё это основано на классическом китайском романе «Путешествие на запад».

Сюжет рассказывает о затяжном путешествии не очень-то праведного буддийского монаха Гендзо Сандзо в компании трёх демонов Ща Годзё, Сона Гоку и Чо Хаккая с целью помешать освобождению могущественного повелителя демонов, заточённого тысячу лет назад.

В первой половине прошлого десятилетия две предшествующие манги получили три занудных, скверно нарисованных, но отчего-то довольно популярных телеэкранизации общей продолжительностью больше ста эпизодов, пару OVA и полнометражку. Впрочем, удивляться нечему — одного взгляда на дизайн персонажей достаточно, чтобы понять, что целевая аудитория «Саюки» — девушки, а любой франчайз, дающий достаточно пищи для фантазий фудзёси, в Японии обречён на популярность.

Авторы
Режиссёр Хидеаки Накано «Юность x Автомат», «Сервамп»
Сценарист Кендзи Конута «Юность x Автомат», «Сервамп», «Кровавый парень»
Дизайнер персонажей Ёуко Сатоу «Пёс и ножницы»
Студия Platinum Vision

Сэйю
Гендзо Сандзо Тощихико Секи Сенкецу в «Убей убийство»
Ща Годзё Хироаки Хирата Котецу Кабураги в «Тигре и кролике»
Сон Гоку Соуичиро Хощи Райгарт Арроу в «Сломанном клинке»
Чо Хаккая Акира Ищида Каору в «Евангелионе»
 
 
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Видео Саюки: Взрывная перезарядка (Saiyuki Reload Blast)

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Подкасты
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