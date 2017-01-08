«Саюки: Взрывная перезарядка» — авторы и тизер

В летнем сезоне экранизация ждёт мангу «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast), которая является сиквелом манги Saiyuki Reload, которая, в свою очередь, является сиквелом манги Saiyuki. И всё это основано на классическом китайском романе «Путешествие на запад».

Сюжет рассказывает о затяжном путешествии не очень-то праведного буддийского монаха Гендзо Сандзо в компании трёх демонов Ща Годзё, Сона Гоку и Чо Хаккая с целью помешать освобождению могущественного повелителя демонов, заточённого тысячу лет назад.

В первой половине прошлого десятилетия две предшествующие манги получили три занудных, скверно нарисованных, но отчего-то довольно популярных телеэкранизации общей продолжительностью больше ста эпизодов, пару OVA и полнометражку. Впрочем, удивляться нечему — одного взгляда на дизайн персонажей достаточно, чтобы понять, что целевая аудитория «Саюки» — девушки, а любой франчайз, дающий достаточно пищи для фантазий фудзёси, в Японии обречён на популярность.