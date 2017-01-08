«Саюки: Взрывная перезарядка» — авторы и тизер

В летнем сезоне экранизация ждёт мангу «Саюки: Взрывная перезарядка» (Saiyuki Reload Blast), которая является сиквелом манги Saiyuki Reload, которая, в свою очередь, является сиквелом манги Saiyuki. И всё это основано на классическом китайском романе «Путешествие на запад».
Сюжет рассказывает о затяжном путешествии не очень-то праведного буддийского монаха Гендзо Сандзо в компании трёх демонов Ща Годзё, Сона Гоку и Чо Хаккая с целью помешать освобождению могущественного повелителя демонов, заточённого тысячу лет назад.
В первой половине прошлого десятилетия две предшествующие манги получили три занудных, скверно нарисованных, но отчего-то довольно популярных телеэкранизации общей продолжительностью больше ста эпизодов, пару OVA и полнометражку. Впрочем, удивляться нечему — одного взгляда на дизайн персонажей достаточно, чтобы понять, что целевая аудитория «Саюки» — девушки, а любой франчайз, дающий достаточно пищи для фантазий фудзёси, в Японии обречён на популярность.
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Авторы
|Режиссёр
|Хидеаки Накано
|«Юность x Автомат», «Сервамп»
|Сценарист
|Кендзи Конута
|«Юность x Автомат», «Сервамп», «Кровавый парень»
|Дизайнер персонажей
|Ёуко Сатоу
|«Пёс и ножницы»
|Студия
|Platinum Vision
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Сэйю
|Гендзо Сандзо
|Тощихико Секи
|Сенкецу в «Убей убийство»
|Ща Годзё
|Хироаки Хирата
|Котецу Кабураги в «Тигре и кролике»
|Сон Гоку
|Соуичиро Хощи
|Райгарт Арроу в «Сломанном клинке»
|Чо Хаккая
|Акира Ищида
|Каору в «Евангелионе»