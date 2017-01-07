«Рассказ служанки» — тизер

Десятисерийная экранизация романа-антиутопии Маргарет Этвуд стартует на Hulu 26 апреля.

События драмы «Рассказ служанки» происходят в Гилеаде — тоталитарном государстве будущего, где большинство женщин бесплодны. Оффред — одна из немногих, кто может зачать и выносить ребёнка, поэтому направлена властями в спецлагерь, где готовят служанок, обязанных рожать потомков богачам, чьи жёны стерильны. Главная героиня намерена выжить и разыскать отнятую у неё когда-то дочь.

Роли исполняют Элизабет Мосс, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски и другие. Шоураннером и сценаристом проекта числится Брюс Миллер («Сотня»). Первые три эпизода снял Рид Морано («Остановись и гори», «Миллиарды»).