 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
ЕВА-196: Предсказуемый финал «Восторженное семейство 2» выйдет весной 2017 года «Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок Премьеры фильмов 29 декабря 2016 года: «Викинг», «Три богатыря» и другие «Чужой: Завет» — первый трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Рассказ служанки» — тизер

Десятисерийная экранизация романа-антиутопии Маргарет Этвуд стартует на Hulu 26 апреля.

События драмы «Рассказ служанки» происходят в Гилеаде — тоталитарном государстве будущего, где большинство женщин бесплодны. Оффред — одна из немногих, кто может зачать и выносить ребёнка, поэтому направлена властями в спецлагерь, где готовят служанок, обязанных рожать потомков богачам, чьи жёны стерильны. Главная героиня намерена выжить и разыскать отнятую у неё когда-то дочь.

Роли исполняют Элизабет Мосс, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Макс Мингелла, Ивонн Страховски и другие. Шоураннером и сценаристом проекта числится Брюс Миллер («Сотня»). Первые три эпизода снял Рид Морано («Остановись и гори», «Миллиарды»).

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Рассказ служанки
 24 августа 2016 годаДжозеф Файнс снимется в экранизации «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд на Hulu 16 июля 2016 годаМакс Мингелла и Энн Дауд сыграют в сериале «Рассказ служанки» 6 январяДжим Стёрджесс и Агнесс Дейн сыграют в детективе от автора «Лютера» 16 декабря 2016 года«Путь» — трейлер второго сезона 23 сентября 2016 годаHulu экранизирует комикс Postal 9 сентября 2016 года«Человек будущего» получил полный первый сезон

Похожие материалы

 
Джозеф Файнс снимется в экранизации «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд на Hulu
 
Макс Мингелла и Энн Дауд сыграют в сериале «Рассказ служанки»

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 153: Зефирный Джобс
 
Кино Крис Хемсворт не Охотник за привидениями
 
Кино Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Кино Обратная перемотка. Выпуск 1 — «Черепашки-ниндзя»
 
Кино Официальный синопсис «Людей-Икс: Апокалипсиса»
 
Кино Рождение «Чужих» Бломкампа
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Shadow Warrior 2 - брутальный шутер получил ориентировочную дату релиза для Xbox One и PlayStation 4 Final Fantasy VII - Xbox One-версия ремейка культовой RPG появилась на сайте ритейлера EB Games Mass Effect: Andromeda - ПК-версия ожидаемой RPG получит поддержку HDR и NVIDIA Ansel Just Cause 3 - взрывной экшен от Avalanche Studios обзавелся долгожданным мультиплеером Sonic the Hedgehog - вышла демо-версия фанатского ремейка игры для ПК
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика