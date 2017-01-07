 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Обсуждение фильма «Кредо убийцы» ЕВА-196: Предсказуемый финал Новые сериалы 2–8 января Лучшее аниме осени 2016 — голосование Брайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала и сериале по «Молчанию ягнят»
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Дата выхода Injustice 2

Была объявлена дата выхода Injustice 2 — долгожданного супергероического файтинга от породившей Mortal Kombat студии NetherRealm. Игра появится на прилавках магазинов 16 мая 2017 года. И-и-и... всё. На этом новость останавливается. Обычно к подобным анонсам прикладывают хотя бы новенькие трейлеры, но дату выхода Injustice 2 анонсировали скучнейшим образом: картинкой в твиттере.

Поэтому мы воспользуемся случаем, чтобы обратить внимание на такую достаточно редкую для индустрии вещь, как апгрейд графики, произошедший между ранними и поздними видео. Вместо того, чтобы ухудшать визуальную часть «ради оптимизации», команда NetherRealm Studios напряглась и как следует подредактировала лица Чудо-женщины и Супергёрл (сравнение на примере Супергёрл можно увидеть в ролике ниже).

Итак, для закрепления: дата выхода игры Injustice 2 — 16 мая 2017 года. Релиз состоится на PS4 и на Xbox One, но не на PC. А ещё файтинг получит какой-то мобильный спин-офф для iOS и Android, но это не должно никого удивлять — подобное случилось как с Injustice: Gods Among Us, так и с Mortal Kombat X.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Injustice 2 (PlayStation 4, Xbox One)

Похожие материалы

 
CG-трейлер игры Injustice 2
 
Injustice 2 — трейлер Харли Квинн и Дэдшота
 
Трейлер Чудо-женщины и Синего жука игры Injustice 2

Тоже интересно

 
КиноСериалы Кино «Ходячие мертвецы» когда-нибудь будет снято
 
Кино Трейлер фильма «Z — значит Захария»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 201: Хорошие и плохие концовки
 
Кино Трейлер фильма «Книга джунглей»
 
Сериалы Трейлер сериала «Час пик»
 
КиноСериалы Вся правда: Почему «Физрук» – вышак
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Injustice 2 - новый файтинг от NetherRealm Studios обзавелся датой релиза Focus Home Interactive анонсировала разработку амбициозной экшен-адвенчуры The Plague Названы самые загружаемые игры в европейском PlayStation Store за 2016 год Анонсирован HDMI 2.1 - Динамический HDR, поддержка 8K и 10K разрешения, а также многое другое В PlayStation Store стартовала вторая волна новогодних скидок
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика