Была объявлена дата выхода Injustice 2 — долгожданного супергероического файтинга от породившей Mortal Kombat студии NetherRealm. Игра появится на прилавках магазинов 16 мая 2017 года. И-и-и... всё. На этом новость останавливается. Обычно к подобным анонсам прикладывают хотя бы новенькие трейлеры, но дату выхода Injustice 2 анонсировали скучнейшим образом: картинкой в твиттере.

Поэтому мы воспользуемся случаем, чтобы обратить внимание на такую достаточно редкую для индустрии вещь, как апгрейд графики, произошедший между ранними и поздними видео. Вместо того, чтобы ухудшать визуальную часть «ради оптимизации», команда NetherRealm Studios напряглась и как следует подредактировала лица Чудо-женщины и Супергёрл (сравнение на примере Супергёрл можно увидеть в ролике ниже).

Итак, для закрепления: дата выхода игры Injustice 2 — 16 мая 2017 года. Релиз состоится на PS4 и на Xbox One, но не на PC. А ещё файтинг получит какой-то мобильный спин-офф для iOS и Android, но это не должно никого удивлять — подобное случилось как с Injustice: Gods Among Us, так и с Mortal Kombat X.