- №ФильмСборы (рубли)±К-тВсего
- 1Кредо убийцы
Assassin's Creed242 000 0001149242 000 000
- 2116 620 000+126,5%1209957 920 000
- 363 700 000+961,9%1200518 370 000
- 4Монстр-траки
Monster Trucks42 000 00084842 000 000
- 5Пассажиры
Passengers35 700 000+51,9%1186791 520 000
- 634 600 000+42,7%1264623 954 723
- 723 730 000+154,6%1206194 564 161
- 8Изгой-один. Звёздные войны: Истории
Rogue One: A Star Wars Story7 150 000−0,7%857626 020 000
- 96 250 000+34,6%1105132 694 708
- 10Моана
Moana4 400 000+158,9%456736 830 000
На каникулах пока не наблюдается зрительской усталости от походов в кино, да и минусовая температура тоже как-то не сказывается на доходах кинотеатров. А то любят наши прокатчики слабые показатели объяснять неподходящими метеорологическими условиями.
Кассовые сборы фильма «Кредо убийцы» не нуждаются в хитрых оправданиях — всё у них настолько хорошо. В первый день фильм заработал 242 млн — на минуточку, третьи в истории сборам за первые сутки, сразу после «Отряда самоубийц» (254 млн) и «Железного человека 3» (249 млн). Хорошая получается компания лидеров — парочка экранизаций комиксов и кино по мотивам компьютерной игры. Всё в духе времени.
Год назад тот же прокатчик — «Двадцатый Век Фокс СНГ» — выпустил «Выжившего», и «Кредо убийцы» собрало в первый день на 51 процент больше. Впрочем, во второй день проката, данные по которым подоспели буквально в момент написания этой новости, заработок экранизации упал примерно на 40%, а это куда больше, чем 12% «Выжившего». Тем не менее, общая «Кредо убийцы» вплотную приблизилась к 400 миллионам, и уже ясно, что фильм с Майклом Фассбендером превзойдёт результат оскароносного кино с Леонардо Дикаприо (1,023 млрд). Для сравнения, ещё одна экранизация видеоигры «Варкрафт» закончила прокатный забег с 1,3 млрд.
В Штатах кассовые сборы «Кредо убийцы» на данный момент составляют $ 44 млн, а по миру — $ 50 млн (бюджет картины — $ 125 млн).
Разумеется, основной жертвой «Кредо убийцы» стал наш «Викинг»: побит его рекорд по сборам за один день в январе. Сборы четверга по сравнению со средой упали на 31 процент, но уже в пятницу темпы падения сильно снизились (до 10%), что позволило фильму довести кассу до 1,062 млрд. Да, предсказанный кое-кем миллиард всё-таки случился, причём досрочно. Началась битва за место в тройке самых кассовых отечественных релизов.
С четвёртого места стартанула ещё одна новинка — семейный экшен «Монстр-траки» с 42 млн. Французская комедия «Без тормозов» смогла выклянчить в четверг всего 3 млн.