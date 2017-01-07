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Сборы фильмов в России за четверг, 5 января. «Кредо убийцы» обошло «Викинга», который собрал 1 миллиард

На каникулах пока не наблюдается зрительской усталости от походов в кино, да и минусовая температура тоже как-то не сказывается на доходах кинотеатров. А то любят наши прокатчики слабые показатели объяснять неподходящими метеорологическими условиями.

Кассовые сборы фильма «Кредо убийцы» не нуждаются в хитрых оправданиях — всё у них настолько хорошо. В первый день фильм заработал 242 млн — на минуточку, третьи в истории сборам за первые сутки, сразу после «Отряда самоубийц» (254 млн) и «Железного человека 3» (249 млн). Хорошая получается компания лидеров — парочка экранизаций комиксов и кино по мотивам компьютерной игры. Всё в духе времени.

Год назад тот же прокатчик — «Двадцатый Век Фокс СНГ» — выпустил «Выжившего», и «Кредо убийцы» собрало в первый день на 51 процент больше. Впрочем, во второй день проката, данные по которым подоспели буквально в момент написания этой новости, заработок экранизации упал примерно на 40%, а это куда больше, чем 12% «Выжившего». Тем не менее, общая «Кредо убийцы» вплотную приблизилась к 400 миллионам, и уже ясно, что фильм с Майклом Фассбендером превзойдёт результат оскароносного кино с Леонардо Дикаприо (1,023 млрд). Для сравнения, ещё одна экранизация видеоигры «Варкрафт» закончила прокатный забег с 1,3 млрд.

В Штатах кассовые сборы «Кредо убийцы» на данный момент составляют $ 44 млн, а по миру — $ 50 млн (бюджет картины — $ 125 млн).

Разумеется, основной жертвой «Кредо убийцы» стал наш «Викинг»: побит его рекорд по сборам за один день в январе. Сборы четверга по сравнению со средой упали на 31 процент, но уже в пятницу темпы падения сильно снизились (до 10%), что позволило фильму довести кассу до 1,062 млрд. Да, предсказанный кое-кем миллиард всё-таки случился, причём досрочно. Началась битва за место в тройке самых кассовых отечественных релизов.

С четвёртого места стартанула ещё одна новинка — семейный экшен «Монстр-траки» с 42 млн. Французская комедия «Без тормозов» смогла выклянчить в четверг всего 3 млн.

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