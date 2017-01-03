Первая неделя года не обойдётся без крупных премьер — в прокат выходит экранизация популярной видеоигры «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером в роли парня из древнего рода ассасинов. Также в премьеры фильмов 5 января 2017 года вошли две «автомобильные» комедии — французская «Без тормозов» и американская «Монстр-траки». Малые премьеры единолично представит современная версия театральной комедии Пьера Карле де Шамблен де Мариво «Ложные признания».

Большие премьеры 5 января 2017 года

Кредо убийцы Режиссёр Джастин Курзель В ролях Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Майкл Кеннет Уильямс, Ариана Лабед Томаты 16% Metacritic 36%

Вот посмотришь на печальную прокатную судьбу «Кредо убийцы», с которого начинается наш обзор премьер фильмов 5 января 2017-го, и уверуешь в проклятие экранизации видеоигр. Казалось, что в этом случае авторы точно должны были не промахнуться. Пусть первый ролик испортили неправильным музыкальным сопровождением, но всё остальное выглядело более чем хорошо.

Умелый режиссёр, проверенные актёры с арсеналом наград. И первоисточник сложно назвать бессюжетным говном. Как же так? Откуда аннигилирующая фильм профессиональная критика? Хотя все акулы пера на зарплате сходятся в том, что «Кредо убийцы» точно лучше среднестатистического фильма по игре (интересно, с чем они сравнивают? С «Обителью зла»?). Режиссура не подкачала, лицедеи отыграли как миленькие, но вот сюжета получилось чересчур много. И судя по всему, он находится в невменяемом состоянии.

Зрители оценивают кино в разы лучше, сразу после просмотра ставят «хорошо с плюсом», но всё равно их слишком мало, чтобы сборами доказать жизнеспособность экранизаций видеоигр.

Монстр-траки Режиссёр Крис Уэдж В ролях Лукас Тилл, Роб Лоу, Томас Леннон, Джейн Леви, Эми РайанБарри Пеппер, Дэнни Гловер, Фрэнк Уэйли Томаты 18% Metacritic 37%

Очередная попытка киношников, которые давно продали свои души Сатане, наладить контакт с юным зрителем. А кому ещё идея «инопланетянин в машине» может показаться сколько-нибудь привлекательной, а? Ведь речь опять идёт о фильме по мотивам серии игрушечных машин. Только эти даже не трансформируются в роботов, у них просто большие колёса! Кстати, последнее объясняет буквального монстра в траке.

Разумеется, «Монстр-траки» собрали урожай негативных отзывов. Критики жалуются, что жанр «мальчик и его собака» сильно барахлит, когда вместо настоящего животного нам подсовывают компьютерную модель рыгающего чудовища. Также кино обидно называют облегчённой версией «В поисках Дори» для любителей плохих фильмов режиссёра Майкла Бэя.

Если нужны ещё доказательства того, что вы стали слишком взрослым для этого фильма, когда научились без посторонней помощи пользоваться зубной щёткой, то взгляните на возрастной рейтинг — P, мать его налево, G.

Без тормозов Режиссёр Николя Бенаму В ролях Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Каролина Виньо, Жозефин Каллье , Стилан Лекили, Шарлотта Габрис, Венсан Десагнат Критиканство 70%

Если порой отечественные локализаторы и перебирают с креативом, то не в этот раз — название французской экшен-комедии «Без тормозов» крайне точно характеризует происходящее на экране. Глава семьи приобретает новинку автопрома — минивэн, на котором вместе c домочадцами отправляется в долгожданный отпуск. Настоящие приключения начинаются, когда выясняется, что навороченный круиз-контроль отключил тормоза, и всё семейство с шутками и прибаутками мчит строго вперёд, навстречу неизвестности.

То, что зрителей ждёт как минимум динамичное зрелище, подтверждают ролики, где запертые в авто бедняги, всячески храбрясь, раз за разом пытаются остановить дьявольскую машину. К слову, режиссёр Николя Бенаму в своё время настоял на съёмках в реальных условиях, отказавшись от зелёных экранов, — в итоге актёры снимались в мчащемся на скорости 130 км/ч автомобиле, потому экшена в сюжете на самом деле хоть отбавляй.

Ну а то, что французы умеют создавать хорошие самобытные комедии, известно давно — мы их юмор знаем и понимаем без труда. При имеющихся исходных данных «Без тормозов» имеет все шансы прийтись по вкусу нашей публике.

Малые премьеры 5 января 2017 года

Ложные признания Режиссёр Люк Бонди В ролях Изабель Юппер, Луи Гаррель, Бюль Ожье, Ив Жак, Манон Комбэ, Бернар Верле, Жан-Пьер Мало Критиканство 80% IMDb 5,4

Театр вновь наведался в гости к своему юному кузену кинотеатру. Летом 2015 года парижский театр «Одеон» впервые выступил в России — с постановкой той же пьесы, где играли те же актёры. Теперь подоспела киноадаптация. В ней сохранилось многое от пьесы-первоисточника (впервые поставленной аж 280 лет назад — в 1737-м): действие перенеслось в современность, но текст и коллизии остались прежними. Однако лицедеи — особенно прима Изабель Юппер — своими харизмой и мастерством сглаживают диссонанс. Тем более что темы «Ложных признаний» не стареют: тут и мешающие любви различия, и юридические бодания, и сование носа в чужие дела.

Несмотря на звёздный состав и не абы какой первоисточник, с привлечением внимания у фильма проблема: на «Томатах» и Metacritic его проигнорировали, на IMDb ему выставили оценку всего-навсего 5 человек. Такими темпами экранизацию посмотрят только поклонники Юппер да преподаватели зарлита.