Бессмысленные реплики Мэттью Макконахи, Тайка Вайтити и Сильвестра Сталлоне

Мэттью Макконахи о причинах своего выбора в пользу «Тёмной башни», а не «Стражей галактики 2»:

Мне нравятся «Стражи галактики», но я увидел следующую ситуацию: «у нас был успешный первый фильм и теперь есть возможно пригласить известного актёра на заметную роль». Я бы чувствовал себя полезным грузом. У «Тёмной башни» был хороший сценарий, мне понравился режиссёр и его подход. Также предложили стать создателем и автором Человека в чёрном или Дьявола в своей версии романа Стивена Кинга. Мы закончили первую часть. Получился фантастический триллер про другую реальность, впрочем, наша альтернативная вселенная очень близка к повседневному миру. Наш стрелок не орудует световой саблей, его оружие — пистолет. Мой персонаж — Дьявол, который прекрасно проводит своё время. Его будоражит возможность разоблачать человеческое лицемерие при любом удобном случае.