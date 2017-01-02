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Бессмысленные реплики Мэттью Макконахи, Тайка Вайтити и Сильвестра Сталлоне
Кадры из фильма «Тёмная башня»

Мэттью Макконахи о причинах своего выбора в пользу «Тёмной башни», а не «Стражей галактики 2»:

Мне нравятся «Стражи галактики», но я увидел следующую ситуацию: «у нас был успешный первый фильм и теперь есть возможно пригласить известного актёра на заметную роль». Я бы чувствовал себя полезным грузом. У «Тёмной башни» был хороший сценарий, мне понравился режиссёр и его подход. Также предложили стать создателем и автором Человека в чёрном или Дьявола в своей версии романа Стивена Кинга. Мы закончили первую часть. Получился фантастический триллер про другую реальность, впрочем, наша альтернативная вселенная очень близка к повседневному миру. Наш стрелок не орудует световой саблей, его оружие — пистолет. Мой персонаж — Дьявол, который прекрасно проводит своё время. Его будоражит возможность разоблачать человеческое лицемерие при любом удобном случае.

• • •
Режиссёр «Тора: Рагнарёка» Тайка Вайтити ещё раз подтвердил присутствие важного персонажа в своём фильме:

В ноябре следующего года Халк, Тор и Доктор Стрэндж выступят против уже знакомых и совершенно новых межгалактических злодеев.

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Сильвестр Сталлоне подтвердил разработку «Неудержимых 4»:

Приступаю к физическим упражнениям. У нас будут следующие «Неудержимые», это здорово. Держим кулаки и постараемся показать высший пилотаж. У нас отличные идеи и настрой. Все ждут чего-нибудь новенького и мы обязательно доставим.

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