Победители премии The Steam Awards 2016

Распродажа в Steam продлится ещё чуть более суток, но список игр, победивших в пользовательском голосовании и ставших лауреатами «Премии Steam 2016» уже опубликован.
Ниже вы можете увидеть как всех номинантов, так и выделенных жирным победителей.
Премия «Злодей, которого хочется обнять»
- Portal 2
- Borderlands 2
- Dead by Daylight
- Far Cry 3
- Far Cry 4
Премия «Эта игра нравилась мне ещё до того, как стала хитом»
- Euro Truck Simulator 2
- Paladins
- Starbound
- Stardew Valley
- Unturned
Премия «Проверено временем»
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Age of Empires II HD
- Sid Meier's Civilization V
- Team Fortress 2
- Terraria
Премия «Ну ещё пять минуточек»
Премия «НИФИГАСЕБЕ!»
- Grand Theft Auto V
- BioShock Infinite
- DOOM
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
- The Witcher 3: Wild Hunt
Премия «Игра в игре»
- Grand Theft Auto V
- Garry’s Mod
- The Stanley Parable
- Tabletop Simulator
- The Witcher 3: Wild Hunt
Премия «Я не плачу, просто что-то в глаз попало»
Премия «Лучшее применение сельской живности»
- Goat Simulator
- ARK: Survival Evolved
- Blood and Bacon
- Farming Simulator 17
- Stardew Valley
Премия «Бабах»
- DOOM
- BroForce
- Just Cause 3
- Keep Talking and Nobody Explodes
- Kerbal Space Program
Премия «Любовь и ненависть»
- Dark Souls III
- Darkest Dungeon
- Dota 2
- Geometry Dash
- Super Meat Boy
Премия «Сядь и расслабься»
- Euro Truck Simulator 2
- ABZU
- Cities Skylines
- Mini Metro
- Viridi
Премия «Лучше с друзьями»
- Left 4 Dead 2
- Don't Starve Together
- Gang Beasts
- Golf With Your Friends
- Magicka