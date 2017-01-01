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Победители премии The Steam Awards 2016

Распродажа в Steam продлится ещё чуть более суток, но список игр, победивших в пользовательском голосовании и ставших лауреатами «Премии Steam 2016» уже опубликован.

Ниже вы можете увидеть как всех номинантов, так и выделенных жирным победителей.

Премия «Злодей, которого хочется обнять»

Премия «Эта игра нравилась мне ещё до того, как стала хитом»

  • Euro Truck Simulator 2
  • Paladins
  • Starbound
  • Stardew Valley
  • Unturned

Премия «Проверено временем»

Премия «Ну ещё пять минуточек»

Премия «НИФИГАСЕБЕ!»

Премия «Игра в игре»

Премия «Я не плачу, просто что-то в глаз попало»

Премия «Лучшее применение сельской живности»

Премия «Бабах»

Премия «Любовь и ненависть»

Премия «Сядь и расслабься»

Премия «Лучше с друзьями»

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