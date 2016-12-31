«Изгой-один» стал третьим фильмом по сборам в 2016 году в домашнем прокате

Сборы «Изгоя-один» продолжают улучшать новогоднее настроение студии Disney.

В четверг фильм добавил в свою копилку ещё $ 16,6 млн и теперь улов в домашнем прокате равняется $ 375,2 млн. Всего четырнадцать дней после премьеры — и «Изгой-один» обошёл «Дэдпула» ($ 363 млн), «Книгу джунглей» ($ 364 млн), «Тайную жизнь домашних животных» ($ 368,4 млн) и стал третьим самым успешным фильмом 2016 года. Его обходят только «В поисках Дори» ($ 486 млн) и «Первый мститель: Противостояние» ($ 408 млн).

Короче говоря, студия Disney в североамериканском сегменте рынка заняла первые три места. Дело попахивает монополией.

Что до международных сборов «Изгоя-один», то в четверг весь остальной мир разорился на $ 17,3 млн. Всего международный прокат принёс $ 312 млн и общая касса дошла до $ 687,7 млн.

И это ещё без китайских денег, где премьера фильма состоится только 6 января. «Пробуждению силы» в прошлом году удалось изъять из китайской экономики $ 124 млн. Ну а пока «Изгой-один» показывает десятый результат по кассовым сборам в мире за 2016 год.