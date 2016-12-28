Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 202: Итоги года

Видеоверсия последнего «Лазер-шоу» уходящего года готова к просмотру. С наступающим!



2114

93%



Оценить

Поделиться



Содержание Оценки

















13

2















1 93% 16 голосов Поддержите подкаст на Patreon Собрано $1151 из $1200 Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все цели Поддержать Содержание 00:00:33 — Трейлер «Чужой: Завет» — опять все дебилы 00:11:12 — За этот год студия Disney заработала $ 7 млрд 00:13:32 — Экранизация «Дюны», которую мы заслуживаем 00:19:45 — «Звёздные войны» переиздадут в 4K 00:28:11 — Тизер «Смайликов» — продюсерский проект Тимура Бекмамбетова? 00:33:30 — Трейлер «Гуляй, Вася!» — новый фильм Романа Каримова 00:39:18 — «Неудержимые 4» всё-таки увидят свет 00:44:12 — «Бегущий по лезвию 2049» — самый дорогой инди-фильм с рейтингом R 00:47:52 — Лекс Лютор вернётся в «Лиге справедливости» 00:49:36 — «Очень плохие мамочки» строят собственную киновселенную 00:52:34 — Отвечаем на вопросы читателей 01:16:24 — «Пассажиры» (обсуждение со спойлерами) 01:24:20 — Вселенная ретардов, или Новая теория «Звёздных войн» 01:27:20 — «Тупая шутка» от Юры 01:28:02 — Бомбёжка на тему «Джаз — чистая математика» 01:38:48 — Итоги года 02:03:56 — Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров Скачивание Высокое разрешение 720p469,1 Мб Аудио 173,0 Мб Поделиться









Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="http://kg-portal.ru/t27006" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

А кому не нужно видео, слушайте аудиоверсию (в том числе и оригинальную запись без улучшений):