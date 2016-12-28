Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 202: Итоги года

Видеоверсия последнего «Лазер-шоу» уходящего года готова к просмотру. С наступающим!
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Содержание
|00:00:33 —
|Трейлер «Чужой: Завет» — опять все дебилы
|00:11:12 —
|За этот год студия Disney заработала $ 7 млрд
|00:13:32 —
|Экранизация «Дюны», которую мы заслуживаем
|00:19:45 —
|«Звёздные войны» переиздадут в 4K
|00:28:11 —
|Тизер «Смайликов» — продюсерский проект Тимура Бекмамбетова?
|00:33:30 —
|Трейлер «Гуляй, Вася!» — новый фильм Романа Каримова
|00:39:18 —
|«Неудержимые 4» всё-таки увидят свет
|00:44:12 —
|«Бегущий по лезвию 2049» — самый дорогой инди-фильм с рейтингом R
|00:47:52 —
|Лекс Лютор вернётся в «Лиге справедливости»
|00:49:36 —
|«Очень плохие мамочки» строят собственную киновселенную
|00:52:34 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:16:24 —
|«Пассажиры» (обсуждение со спойлерами)
|01:24:20 —
|Вселенная ретардов, или Новая теория «Звёздных войн»
|01:27:20 —
|«Тупая шутка» от Юры
|01:28:02 —
|Бомбёжка на тему «Джаз — чистая математика»
|01:38:48 —
|Итоги года
|02:03:56 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание
А кому не нужно видео, слушайте аудиоверсию (в том числе и оригинальную запись без улучшений):
-
- 9
- 2114
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1151 из $1200
Ближайшая цель: Раз в месяц будем звать в подкасты гостей, которых выберут слушатели. Все целиПоддержать
Содержание
|00:00:33 —
|Трейлер «Чужой: Завет» — опять все дебилы
|00:09:18 —
|За этот год студия Disney заработала $ 7 млрд
|00:11:38 —
|Экранизация «Дюны», которую мы заслуживаем
|00:17:51 —
|«Звёздные войны» переиздадут в 4K
|00:26:17 —
|Тизер «Смайликов» — продюсерский проект Тимура Бекмамбетова?
|00:30:25 —
|Трейлер «Гуляй, Вася!» — новый фильм Романа Каримова
|00:33:44 —
|«Неудержимые 4» всё-таки увидят свет
|00:38:38 —
|«Бегущий по лезвию 2049» — самый дорогой инди-фильм с рейтингом R
|00:42:20 —
|Лекс Лютор вернётся в «Лиге справедливости»
|00:44:00 —
|«Очень плохие мамочки» строят собственную киновселенную
|00:47:00 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:10:50 —
|«Пассажиры» (обсуждение со спойлерами)
|01:18:47 —
|Вселенная ретардов, или Новая теория «Звёздных войн»
|01:21:41 —
|«Тупая шутка» от Юры
|01:22:28 —
|Бомбёжка на тему «Джаз — чистая математика»
|01:33:15 —
|Итоги года
|01:58:19 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
Скачивание