 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Лучшее аниме осени 2016 — голосование «Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок Новости аниме — лучшее за неделю Новости кино — лучшее за неделю Студия Lucasfilm выпустит новую версию «Звёздных войн» в 4K
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Re:CREATORS — авторы и трейлер
Постеры аниме

В весеннем сезоне стартует перспективный оригинальный фантастический сериал Re:CREATORS. Перспективный потому, что делает его весьма талантливая и заслуженная команда. Кроме того, у сериала уже есть вполне зрелищный трейлер, а заодно и какая-то невнятная фигня вместо синопсиса (который, будем надеяться, ближе к релизу всё же появится).

Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказания для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.

Авторы
Режиссёр, сценарист Эи Аоки «Судьба: Ноль», «Альдноа.Зеро»
Автор концепции и оригинального дизайна персонажей, сценарист Реи Хирои манга «Пираты „Чёрной лагуны“»
Дизайнер персонажей Рюичи Макино «Блудный сын»
Дизайнер механизмов I-IV «Альдноа.Зеро»
Композитор Хироюки Савано «Атака на титана», «Убей убийство», «Альдноа.Зеро»
Студия TROYCA

А вот и первый трейлер, в котором вполне успешно сочетаются меха, рыцари, девочка-волшебница:

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Re:CREATORS (Re:CREATORS)

Тоже интересно

 
Кино Cойка-пересмешница станет Красным воробьём
 
Кино Международный трейлер фильма «Охотники за привидениями»
 
Кино Финальный трейлер фильма «Грань будущего»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 162: Махровый спорт
 
Кино Слово знатокам
 
Кино Отряд самоубийц станет «Отрядом петросянов»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
О некрологах
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
NieR: Automata - 43 минуты геймплея с демонстрацией игровых механик проекта Kinect превратился в устройство для охоты на призраков Dragon Quest XI: In Search of Departed Time - разработчики показали новое геймплейное видео Valkyria Revolution - новый трейлер, представляющий принцессу Офелию G2A начинает новогоднюю распродажу и сообщает о раздаче подарков
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика