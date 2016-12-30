Re:CREATORS — авторы и трейлер

В весеннем сезоне стартует перспективный оригинальный фантастический сериал Re:CREATORS. Перспективный потому, что делает его весьма талантливая и заслуженная команда. Кроме того, у сериала уже есть вполне зрелищный трейлер, а заодно и какая-то невнятная фигня вместо синопсиса (который, будем надеяться, ближе к релизу всё же появится).
Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказания для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.
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Авторы
|Режиссёр, сценарист
|Эи Аоки
|«Судьба: Ноль», «Альдноа.Зеро»
|Автор концепции и оригинального дизайна персонажей, сценарист
|Реи Хирои
|манга «Пираты „Чёрной лагуны“»
|Дизайнер персонажей
|Рюичи Макино
|«Блудный сын»
|Дизайнер механизмов
|I-IV
|«Альдноа.Зеро»
|Композитор
|Хироюки Савано
|«Атака на титана», «Убей убийство», «Альдноа.Зеро»
|Студия
|TROYCA
А вот и первый трейлер, в котором вполне успешно сочетаются меха, рыцари, девочка-волшебница: