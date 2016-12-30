Re:CREATORS — авторы и трейлер

В весеннем сезоне стартует перспективный оригинальный фантастический сериал Re:CREATORS. Перспективный потому, что делает его весьма талантливая и заслуженная команда. Кроме того, у сериала уже есть вполне зрелищный трейлер, а заодно и какая-то невнятная фигня вместо синопсиса (который, будем надеяться, ближе к релизу всё же появится).

Люди создали множество потрясающих и завораживающих историй, которые вызывают радость, печаль, злость и другие сильные эмоции. Но всё же это впечатления сторонних наблюдателей. А что если бы у персонажей этих историй появилась собственная воля? Были бы мы для них богоподобными созданиями, которые приносят их истории в мир?.. Теперь наш мир изменился, и наказания для царства богов назначено. В Re:CREATORS каждый становится Творцом.

А вот и первый трейлер, в котором вполне успешно сочетаются меха, рыцари, девочка-волшебница: