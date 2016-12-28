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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:
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Анонс аниме «Добро пожаловать в Бальный Зал»

Февральский выпуск журнала Monthly Shonen Magazine издательства Kondansha порадовал фанатов нестандартных споконов в целом и бальных танцев в частности анонсом телевизионной аниме-адаптации манги Томо Такеучи «Добро пожаловать в Бальный Зал» (Ballroom e Youkoso), дважды номинированной на престижную премию «Тайщо».

Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но, к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир - мир спортивных бальных танцев.

Оригинальная манга отличается химией и динамикой в отношениях персонажей и великолепной рисовкой, прекрасно передающей и саму красоту бального танца, и стоящий за ней титанический труд. Вот только информации о команде, работающей над аниме, пока нет, и остаётся только надеяться, что производством займётся одна из студий уже доказавших свой талант в изображении зрелищной хореографии (например, MAPPA, ufotable или Madhouse).

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Добро пожаловать в Бальный Зал (Ballroom e Yōkoso)

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