Министр Владимир Мединский наванговал миллиард рублей фильму «Викинг»

Министр национального бокс-офиса и культуры РФ Владимир Мединский не боится прогнозировать сборы фильма «Викинг» от режиссера Андрея Кравчука и продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова.

Из слов Мединского следует:

Я думаю, фильм соберет больше миллиарда. Он хороший, зрелищный, динамичный. Пожалуй, в самом своем жанре такого батального кино из этой эпохи, наверное, один из самых масштабных фильмов, которые я видел.

Надеемся, что Владимир Мединский при этом держал в голове список отечественных фильмов, которые достигли этой великой цели. Если нет, то вот он:

Да, «Викинг» действительно имеет все шансы. Во-первых, он выходит под Новый год, во-вторых, одну из главных ролей исполняет Данила Козловский, а в третьих, у фильма короткое название на букву «В». Если просуммировать эти признаки, то получается, что кино может собрать все три миллиарда.

Кстати, из предыдущих проектов студии «Дирекция Кино» лишь один покорил эту рублевую вершину — продолжение «Иронии судьбы». Хотя «Адмирал» (876 млн) и «Высоцкий. Спасибо, что живой» (868 млн) подобрались достаточно близко.