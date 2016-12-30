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«Фуука» — второй трейлер

В центре истории Ю Харуна, только что переведшийся в новую школу. Он застенчив и не отрывается от экрана смартфона, постоянно читая ленту «Твиттера». И вдруг он знакомится с девушкой по имени Фуука Акицуки, у которой даже мобильника нет, но которая при этом очень естественная, открытая и притягивающая к себе людей (а ещё она дочка главных героев «Сузуки»). В последнее время Ю при помощи «Твиттера» снова начал общаться со своей подругой детства Коюки Хинащи, ныне известной певицей, и однажды пригласил Фууку на один из её концертов...

 
 
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Видео Фуука (Fūka)

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