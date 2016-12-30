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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Райан Гослинг сыграет первого человека на Луне Нила Армстронга

Режиссёр фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл и его звезда Райан Гослинг займутся постановкой биографической картины «Первый человек» (First Man) при студии Universal Pictures. Сюжет расскажет про Нила Армстронга — астронавта, который стал первым человеком в истории, ступившим на Луну. Легендарное высказывание: «Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества», — тоже принадлежит Армстронгу.

Гослинг приглядывался к проекту с 2015 года, когда главным постановщиком числился Клинт Иствуд.

Сценарий написал Джош Сингер («Пятая власть») по мотивам книги Джеймcа Хансена First Man: A Life of Neil.

Нил Армстронг был отчаянным пилотом бомбардировщика во время Второй мировой, потом пилотом-испытателем в пятидесятых и шестидесятых. Кино подробно расскажет о действиях NASA во имя исполнения одной из самых опаснейших миссий в истории — приземления на Луне. Главная цель постановки — указать на самопожертвования главного героя и всей нации, и огромную цену, которую пришлось заплатить.

Актёр недавно закончил съёмки в фильме «Бегущий по лезвию 2049», «Ла-Ла Ленд» с Гослингом и Эммой Стоун выйдет в России 2 февраля 2017 года.

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