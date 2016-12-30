Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Ну и комментарий от режиссёра фильма «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс:

Главная героиня практикует философский подход. Она не просто вырубает плохих парней или уменьшает процент уличной преступности, она верит в добро и любовь. Диана готова драться до последнего за лучшую судьбу для человечества. И на самом деле, это история взросления. Мы рассказываем, как тотальная механизированная война выглядит со стороны полубога, который впервые оказался в нашем мире. Я хочу, чтобы зрители поняли весь ужас масштабной войны и как это отражается на персонаже с обострённой верой в честь и справедливость. Она просто не осознаёт насколько бессмысленно мрачным может быть этот мир.