Это ли не новогоднее чудо? Обзор аниме зимы 2017 года подоспел раньше, чем аниме зимы 2017 года успело стартовать (ну почти — давайте всё-таки не брать в расчёт всякие предпоказы)! Такими темпами мы и итоги осени подведём раньше, чем растает последний снег на улицах… но не будем забегать так далеко.

Учитывая, что ждёт нас дальше, зимний аниме-сезон 2017 года так и тянет назвать чем-нибудь обидным вроде «разогрева перед весной», но это было бы не вполне справедливо. Именно зимой возвращается «Этот чудесный мир». Именно зимой студия Trigger запустит сериал, которого от неё ждали уже несколько лет. Именно зимой Kyoto Animation в кои-то веки снимет произведение, которое не кажется очередной копией их набившего оскомину фирменного стиля. Приятные возвращения и многообещающие новинки — в зимнем аниме-сезоне есть всё. Просто не так много, как будет весной.

Так что не стесняйтесь, открывайте наш замечательный обзор аниме зимы 2017, читайте, мотайте на ус и делитесь своими ожиданиями в комментариях. Ну и с наступающим!

Понедельник, 2 января

DLE Inc. Ультра-клуб мальчиков-детективов Нео Chō Shōnen Tantei-dan NEO Квинтэссенция фанфикшена как она есть — наследник детектива Кобаяши из произведений Эдогавы Рампо начинает собственное расследование. И кто бы мог подумать — у режиссёра и сценариста Казухито Омии это первая самостоятельная многостаночная работа. Сайт Рейтинг ожидания заплатите нам, тогда посмотрим

Вторник, 3 января

Seven Аи, Маи, Ми 3: Хирургические друзья Ai Mai Mi: Surgical Friends Эпизодов 12 Ой. Третий сезон «Аи, Маи, Ми». «Того самого „Аи, Маи, Ми“, попытки пересказать сюжет хотя бы одной серии которого плавили мозг и рассказчику, и слушателю, даром что длились эпизоды всего минуты по три, а рассказывали о „буднях“ трёх „обычных“ школьниц» (уж простите нам это самоцитирование). Посочувствуйте подкастерам, господа. Ведь как минимум один из нас будет смотреть этот сериал и рассказывать о нём окружающим. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания и вновь нас ждут по три минуты безумия в неделю

Среда, 4 января

Gonzo Виды Акибы Akiba's Trip: The Animation Эпизодов 12 Действие разворачивается в Акихабаре — месте паломничества для анимешников и геймеров всех мастей, где каждый наверняка найдёт себе товарища по увлечению и удовлетворит все свои отакунские потребности. И в этом благословенном краю манги, аниме и видеоигр гремят жестокие битвы против некоего Багуримоно, а ещё «мальчик встречает девочку»... Вы этого, быть может, пока не заметили, но Япония любит эротические мультсериалы. Не всегда настолько, чтобы покупать дисковые копии многотысячными тиражами, но всё-таки достаточно сильно, чтобы оправдывать ежесезонные поставки фансервиса в массы. Обычно ещё и по нескольку сериалов за раз. «Виды Акибы» в этом потоке исполняют роль «сюжетно обоснованного фансервиса» зимнего аниме-сезона 2017: в игре-первоисточнике надо было побеждать вампиров, срывая с них одежду и тем самым открывая незащищённую плоть солнечным лучам. Но нам данное аниме интересно по другим причинам... из-за трейлера. Сериалу достался очень бодрый трейлер с экшеном, по агрессивности напоминающим работы студий Gainax и Trigger. Это, признаться, слегка не то, что мы привыкли ожидать от студии Gonzo, даром что она была основана выходцами из Gainax. Но приятно, что начальство позволило режиссёру Казухо Хёдо как следует оторваться: а то ведь в прошлый раз ему пришлось снимать для студии умиротворённо-рабочее аниме «Это сэйю!», в то время как на самом деле он способен создавать собственных «Безумных Максов» (см. третью серию «Кувыркашек») или упоротые и милые пародии на меха-классику (см. «Робо-девочки Z»). Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания сюжет нас вряд ли поразит, но у постановки есть шанс всё вытянуть

Четверг, 5 января

SILVER LINK. Месть Масамуне-куна Masamune-kun no Revenge Макабе Масамуне был толстым ребёнком, из-за чего его постоянно дразнила и доводила до слёз мерзкая девчонка Адагаки Аки. И так она его достала, что он решил ей страшно отомстить: начал вести здоровый образ жизни, занялся спортом, взялся за учёбу и личностное развитие. Спустя несколько лет обновлённый Масамуне — красивый и популярный отличник-спортсмен-чемпион — переводится в школу, где учится Аки, с единственной целью: заставить девушку пройти через те же страдания и унижения, через которые прошёл он сам. Но разумеется, всё складывается несколько не так, как предполагал мститель... Хорошая завязка сюжета — это, конечно, не гарантия качества сериала, но неплохой стартовый капитал. А у «Мести Масамуне-куна» с ней полный порядок — мы как-то сходу и не припомним сюжетов, где натерпевшийся от девушки парень мстит своей обидчице. Обратное встречалось, а именно такое — нет. Радует и тот факт, что сценарием занимается Мичико Ёкоте, работавшая над «Белой коробкой», «Осомацу-саном», «Гинтамой» и «Целуй его, а не меня». Трейлер, правда, смахивает на трейлер тысячи самых заурядных романтических комедий, но давайте разнообразия ради не поверим глазам своим. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания вполне себе высокий

J.C. Staff Предсказательница из Мейрочо Urara Meirochō В городе под названием Мейрочо есть заведение, где учат на предсказательниц. Именно сюда со всей страны стекаются девушки, желающие стать элитными гадалками (таких называют «урара»). Среди них одинокая Чия, которую, впрочем, привела в город ещё и иная цель. Ученичество Чии начинается со знакомства с тремя подругами — искренней Кон, поклонницей западной культуры Коуме и скромной Ноно. Технически сериал «Девочки страдают фигнёй: Гадальное издание!» ждать толком не из-за чего... но какой же он милый! Весь трейлер девицы с кошачьими ушками только и делают, что повышают градус тепла и умиления вокруг зрителей, — дар, очень полезный в суровую зимнюю пору. Одного этого нам для просмотра целого сериала не хватит, но вот пару серий глянем почти наверняка. А там как знать — вдруг подвезут отличный юмор или интересные истории? Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания примем серийку «для сугрева»

AXsiZ, Studio Gokumi Сейрен Seiren Эпизодов 12 Щоичи Камита учится во втором классе старшей школы и испытывает постоянное беспокойство из-за близости взрослой жизни, а тут ещё классный руководитель вызывает его, чтобы поговорить о планах на будущее... А дальше ему предстоит встретить одну из трёх девушек — Хикари Цунеки, Тору Миямае или Кёко Тоуно — и закрутить с ней роман. Если дизайны девушек из этого сериала показались вам знакомыми, не спешите креститься. Дело в том, что за данный аспект сериала отвечает Кисай Такаяма, нарисовавший кучу милашек для множества визуальных новелл компании Enterbrain. Да-да, в том числе для «Амагами» и «Первого поцелуя». При этом в «Сейрен» товарищ прокачался до главного сценариста; глядишь, через пару-тройку лет и режиссёром станет! Оба вышеупомянутых сериала вполне себе удались, а «Сейрен» — это ещё и оригинальная работа, которой не нужно оглядываться на первоисточник и идти на какие-то компромиссы. Впрочем, во многом сериал будет похож именно на «Амагами» — зрителям покажут три цикла, по одному на каждую девушку. Забавно, что всего героинь по меньшей мере шесть, так что при успешном раскладе «Сейрен» сможет обзавестись сюжетно обоснованным сиквелом. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания высокий

Пятница, 6 января

Studio NuT Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане Yōjo Senki: Saga of Tanya the Evil Эпизодов 12 На фронте кровопролитной войны оказывается маленькая девочка по имени Таня Дегуречова — светлые локоны, кукольные черты лица, огромные голубые глаза, почти прозрачная белая кожа... Танечка безжалостно расправляется с противником и, мило шепелявя, раздаёт приказы войскам. На самом деле это ангельское создание некогда было высокооплачиваемым менеджером в далёкой Японии, умудрившимся чем-то рассердить гневное божество и в результате переродиться в маленькую девочку. Но внешность-то, может, и новая, а вот сущность старая: матёрый корпоративный волк даже в теле лоли больше всего ценит эффективность и стремится к продвижению по службе, что сделает Таню самым опасным существом среди колдунов Имперской Армии. В прошлом сезоне на невозделанном поле «аниме в сеттинге, похожем на Европу времён Второй мировой войны» выступила летающая ведьма Изетта и не в полной мере оправдала возложенные на неё ожидания. В зимнем аниме-сезоне 2017 настала очередь Тани. Причём Таня как персонаж выглядит любопытнее: взрослый дядька сомнительных моральных качеств и с опытом корпоративных интриг за плечами, запертый в теле лоли, — это куда интереснее, чем преданная принцессе глупышка. Трейлеры тоже настраивают на позитивный лад: боевые маги демонстрируют и эффектные полёты, и зрелищные битвы. А вот что смущает, так это авторский коллектив, состоящий сплошь из личностей, ранее либо ничем не отличившихся, либо отличившихся не лучшим образом. Например, режиссёр Ютака Уемура поставил аниме «Мистическая библиотека Данталиана» — едва ли не единственный сериал от Gainax, который не зашёл даже Льву Гринбергу. Впрочем, такую интересную концепцию едва ли получится испортить даже у самой неумелой команды, правда ведь? Правда? Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания надеемся на лучшее

A.C.G.T Женский велоклуб старшей школы Минами Камакура Minami Kamakura Kōkō Joshi Jitensha-Bu Хироми Маихару переезжает из Нагасаки в Камакуру и в свой первый день решает доехать до новой школы на велосипеде. При этом в седло Хироми не садилась с самого детства. По дороге на церемонию приветствия она знакомится с Томое Акицуки, которая помогает ей начать тренировки, для того чтобы лучше управляться с двухколёсным другом. При взгляде на завязку сюжета сразу же начинает казаться, что перед нами тот же «Бакуон», только про велосипеды. Ассоциация усугубляется при взгляде на имя сценариста: Курасуми Сунаяма как раз таки работал над сериалом про девочек-мотоциклисток. Другое дело, что режиссёр при нём нынче другой: Сусуму Кудо отметился одним из почётных победителей номинации «Говно года» по версии «КГ» — «Коппелионом». И получим мы новое комедийное абсурдное аниме или же погрузимся в уныние вместе с девочками, занимающимися фигнёй с велосипедами, — выяснится только по выходе первого эпизода. А пока будем верить в лучшее! Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания надеемся на новый «Бакуон», боимся херни

Studio DEEN Комические рассказы эпохи Сёва: Новый цикл Сукероку Shōwa Genroku Rakugo Shinjū: Sukeroku Futatabi-hen Эпизодов 12 Продолжение одного из тех редких серьёзных аниме-сериалов, который мы посмотрели с огромным удовольствием. Первый сезон отпугнул некоторых несознательных личностей из состава редакции тем, что оказался флэшбеком на десяток с гаком эпизодов, но у второго такой проблемы нет. А значит, и рейтинг ожидания становится ещё выше. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания очень высокий

Diomedea Фуука Fūka Эпизодов 12 Застенчивый парень по имени Ю Харуна, постоянно сидящий в «Твиттере», знакомится с Фуукой Акицуки — очень непосредственной девушкой, у которой нет даже мобильника, что не мешает ей быть в центре внимания и пользоваться любовью окружающих. В последнее время Ю много общается по интернету со своей подругой детства Коюки Хинащи, ныне известной певицей, и однажды приглашает Фууку на один из её концертов... Важный факт: мангу-первоисточник написал Кодзи Сео, из-под чьего пера вышли «Сузука» и «Город, в котором ты живёшь». Факт не менее важный: Фуука — дочка главных героев «Сузуки», что автоматически переводит «Фууку» в разряд прямых сиквелов. И это скорее хорошо — «Сузука» была неплохим сериалом, потому и из продолжения может выйти толк. Читавшие мангу товарищи телеграфируют, что нас ждёт целый парад всевозможных эмоций — от слёз умиления до воплей негодования. Режиссурой занимается Кейзо Кусакава, снявший «Плач Асуры», «Загадку дьявола», «Секирей» и «Флотскую коллекцию», а за сценарий отвечает его коллега по «Флотской коллекции» Аой Акащиро. Так себе послужной список, честно говоря. Но хочется верить в лучшее. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания настороженный

J.C. Staff Штурмовые школьницы Schoolgirl Strikers Animation Channel Действие разворачивается в Академии Горякан — новой частной старшей школе для девочек, с большим кампусом в центре города. Однако у школы есть и «другое лицо»: из её воспитанниц организуют спецотряд под названием «Пятая сила», защищающий мир от невидимых сверхъестественных сущностей, известных как Обури, «пожирающих мир». Новый лидер команды должен отобрать пять девушек, обладающих силами для борьбы с Обури. После синопсиса и промо-материалов подмывает дропнуть сериал не глядя — настолько всё банально, тоскливо и невыразительно. Удерживают нас от этого только личности режиссёра и сценариста. Первый, например, поставил «Индекс волшебства» — не самый плохой экшен-сериал. Второй написал «Проект воспитания девочек-волшебниц», который отдельные представители Всеяредакции считают и вовсе лучшим аниме осеннего сезона. Следовательно, шансы на то, что из сериала всё же получится что-нибудь путное, не нулевые. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания а вдруг взлетит?

Суббота, 7 января

A-1 Pictures Беседы с девушками-монстрами Demi-chan wa Kataritai Чудовища из легенд бродят среди нас. И правильно называть их «полулюдами». С тех пор как Тецуо Такахащи узнал о существовании полулюдов, он стал прямо-таки одержим ими. Так что когда он получил работу в старшей школе Щибасаки для таких вот девочек-монстров, он был счастлив сверх всякой меры. Однако его подопечные, среди которых неугомонная вампирша (любительница томатного сока), застенчивая безголовая дуллахан и снежная дева, помимо персональных сверхъестественных обстоятельств сталкиваются и со всеми теми трудностями, через которые проходят обычные подростки-люди. Сможет ли незадачливый учитель управиться с целым классом потусторонних девочек-подростков? Особенно когда среди коллег есть настоящий суккуб? Рейтинг ожидания должен был быть ниже. Но в трейлерах такие очаровательные милашки-монстряшки, что сериал с полным правом может побороться за званием самого кавайного аниме зимы 2017 с «Предсказательницей из Мейрочо». Так что мы просто обязаны это посмотреть. Ну хотя бы первую серию. Хотя бы пока оно не станет скучным, глупым и невыносимым (а вдруг нет?). Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания они же такие милые!

Studio DEEN Гора Священного Меча: Оценка мудрости Reikenzan: Eichi e no Shikaku Продолжение сериала про хитромудрого принца, который участвовал в неких «голодных играх» за что-то, сути чего мы не уловили, причём сверху худо-бедно руководила процессом грудастая дама в кимоно. В общем, мы посмотрели три серии первого сезона, и они нам даже понравились, но к сожалению, судьба у сериала оказалась печальной — из-за отсутствия перевода Всеяредакция его дропнула. Есть смысл проверить перевод сейчас и таки досмотреть сериал, чтобы потом с чистым сердцем приступить к просмотру второго сезона. У которого, кстати, сменились и режиссёр, и сценарист. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания если посмотрим первый сезон

Emon Animation Company Договор с духом Spiritpact Наследник древней и знаменитой семьи экзорцистов Кейка Ю после гибели родителей на собственной шкуре узнаёт, что такое бедность. Он вынужден подрабатывать уличным предсказателем и заниматься ремонтом компьютеров, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Однажды ночью на свалке он встречает загадочного и харизматичного экзорциста Ки Танмоку, который бьётся со злым духом. Эта встреча навсегда меняет жизнь нашего героя. Для начала его сбивает машина, и он становится призраком. После этого перед ним вновь возникает Ки и предлагает Кейке заключить «договор», чтобы вместе сражаться со злыми духами. Так начинается их дружба... Очередной проходняк про трогательную мужскую дружбу от студии Emon и режиссёра, имя которого мы не смогли найти на латинице. Берите пример с Deen — те по крайней мере приличных людей набирают. Сайт Рейтинг ожидания нет

Graphinica Цепные хроники: Свет Геккейтаса Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari Эпизодов 12 Первые четыре серии аниме «Цепные хроники: Свет Геккейтаса», выпущенные в виде полнометражки незадолго до премьеры сериала, рисуют интересную картину: судя по всему, повествование здесь не только стартует, но и продолжится далеко не с начала истории. И в данном конкретном случае это скорее достоинство: очень уж банальна местная завязка, рассказывающая о храбром дурачке-герое, который на голом энтузиазме собирает вокруг себя разношёрстную команду талантливых воинов, после чего отправляется выносить Тёмного властелина, замыслившего уничтожения мира. Этот сюжет мог сработать в мобильной jRPG, но терпеть подобную вторичность в аниме нам бы вряд ли захотелось. А вот когда повествование сразу начинается с первого столкновения между героем и злодеем, которое заканчивается практически стопроцентным поражением сил добра, — это другое дело. Центральный дурачок всё равно порядком раздражает, но правильная точка старта в сочетании с достойным уровнем анимации делают этот проект заслуживающим какого-никакого внимания. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания «Фантазию Гранблю» перенесли, так что придётся довольствоваться этим

Воскресенье, 8 января

Trigger Академия ведьмочек: Сериал Little Witch Academia Эпизодов 12 «Академия ведьмочек: Сериал» — это такой японский «Гарри Поттер», только про Хогвартс, куда берут исключительно девочек. Изначально это был отдельный законченный OVA-эпизод, созданный в рамках программы по тренировке новых аниматоров, но аниме настолько полюбилось публике, что студия Trigger смогла профинансировать продолжение на «Кикстартере». Ну а теперь пришло время полноценного двухсезонного телесериала. Отличная новость, с какой стороны ни посмотри, — очень уж классной была оригинальная «Академия ведьмочек». И тем не менее боязно: а ну как не вытянут? Даже вторая OVA была всё ещё хорошим, но излишне детским продолжением, а аниматорам сериала вдобавок времени с бюджетом дадут куда меньше. Но это не значит, что мы не ждём «Академию ведьмочек: Сериал». Скорее уж наоборот: ждём, причём сильно. Потому и переживаем. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания Trigger, не подведи!

Sunrise Гинтама 4 Gintama 4 Эпоха подходит к завершению: сёгунат пал, Щинсенгуми ушли из города, начинают поговаривать, что даже сам Хидеаки Сорачи готов покончить со своим бессмертным трудом. О, «Гинтама», любовь наша, неужели это всё? Тот же состав, тот же таймслот, та же отличная причина досмотреть на зимних каникулах предыдущий сезон. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания Ёродзуя навсегда!

EMT Squared Няшные деньки Nyanko Days Каждый день Томока приходит и разговаривает с тремя своими кошками, которые по каким-то неизвестным нам причинам выглядят как маленькие девочки. В основе данного нехитрого сюжета — ёнкома автора Тарабагани, псевдоним которого (или которой?) Google услужливо переводит как «камчатский краб». За плечами этого талантливого человека — целая вышеупомянутая ёнкома (плюс сюжет и рисовка в одном хентайном ваншоте). Тем не менее, в аниме за дело берутся приличные люди Ёщимаса Хирике и Мива Ощима, отвечавшие за сериалы «Загугли! Коккури-сан», «Амагами», «Дурак, тесты и призванные существа», так что это по крайней мере будет мило и смешно. Наверное. Сайт Рейтинг ожидания средний

ufotable Сказания Зестирии: Крест 2 Tales of Zestiria the X Эпизодов 12 Первый сезон «Сказаний Зестирии» досмотрели лишь самые стойкие из нас — сериал оказался невероятно тоскливым и безыдейным фэнтези, да ещё и с рекламной вставкой длительностью в два эпизода. И мы абсолютно уверены, что второй сезон ничего не улучшит. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания практически отсутствует

Mappa Случаи айдолов Idol Jihen Действие разворачивается в параллельном мире, где айдолы решили, что «мы здесь власть», и выступили против коррумпированного японского правительства, организовав Парламент айдолов, политическая программа которого заключается в том, чтобы «вернуть улыбки народу Японии с помощью песен и танцев». Члены Парламента айдолов принадлежат к семи разным политическим партиям: Партии Героинь, Партии SOS, Новой Субкультурной Партии, Партии Красавиц, Партии Вакабы, Партии Звёздного Света и Партии Санрай. У студии Mappa был отличный старт, но в итоге и она отдалась айдолам, деньгам и бешеным продажам. У режиссёра Дайсуке Ёщиды это первый самостоятельный проект, до айдолов он отвечал за анимацию в сериалах типа «Ковбоя Бибопа» и полнометражках «Эскафлон: Фильм» и «Триган: Фильм», а сценаристы Сотаро Хаящи и Сумино Каващима, к сожалению, ни в чём серьёзном не отметились. Очевидно, студия руководствовалась традиционным принципом «И так сойдёт» — старый конь борозды не портит, а сюжет айдолам и вовсе без надобности. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания Make Mappa Great Again! Собираем подписи! Голосуй или проиграешь!

Pierrot Эль Драйв ēlDLIVE Чута Коконосе — сирота, живущий со своей тётей. И у него совсем нет друзей. Так что даже и поговорить не с кем — разве что с голосом в голове, привычным с самого раннего детства. Но в один прекрасный день перед Чутой появляется загадочная хреновина, которая телепортирует его в космический полицейский участок. Глава департамента Солнечной системы сообщает протагонисту, что он был выбран компьютером как кандидат в космические полицейские. Сначала Чута пребывает в шоке, однако благодаря подбадривающему внутреннему голосу всё же решается пройти вступительный тест… Сезон — не сезон, если в нём не выходит некий сериал про загадочного избранного, которому на голову сваливается чудесная хреновина, спасающая ОЯШа от унылой повседневности. Такие сериалы мы традиционно не жалуем. И к этому, судя по всему, отнесёмся ровно так же, особенно учитывая его создателей. Режиссёр Такещи Фурута трудился до этого над «Песней для принца 4», а сценарист Тощимицу Такеучи отметился нетленкой «Мальчик Ащибе: Вперёд, Гома-чан!». Когда не вдохновляют ни завязка, ни авторский состав, просмотр даже первой серии становится суровой обязаловкой. Видимо, ею мы и ограничимся. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания очень низкий

Понедельник, 9 января

Doga Kobo Габриэль бросает школу Gabriel Dropout Эпизодов 12 Габриэль Уайт с отличием окончила школу ангелов и поступила в земную школу, чтобы набраться знаний, но в мире людей с ангелом случилось страшное: она открыла для себя онлайн-игры и пришла к выводу, что выходить из дома слишком утомительно и вообще не нужно. Вот так вот образцово-показательный ангел стала ангелом-хикикомори. Вот уж действительно ангел в мешке… С одной стороны, перед нами очередное творение дуэта режиссёра Масахико Оты и сценариста Такащи Аощимы, неоднократно радовавших публику блестящими комедиями. Достаточно вспомнить «Клуб военных игр» или «Лабораторию любви». С другой — уж больно завязка нового сериала напоминает другой известный проект авторов — «Мою двуличную сестрёнку Умару-чан». Так что вероятности две: либо нам достанется феерически смешная чудесная вещь, либо мы будем плеваться и материться от омерзительности происходящего. Посмотрим, какой вариант реализуется в итоге. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания высокий

Студия неизвестна Герои в масках: Отряд Сукияки Sentai Heroes Sukiyaki Force - Gunma no Heiwa o Negau Season Комедийные пятиминутки про съедобных супергероев — именно то, чего не хватало зимнему аниме-сезону 2017 года! Студия 4°C, ну как так?.. Впрочем, это всё-таки не идея самой студии, а заказ со стороны префектуры Гумма. Герои являются ингредиентами для сукияки — традиционного японского блюда из говядины, грибов и овощей. И конечно же, они занимаются настоящими геройскими делами — мешают злодеям разрушить мир… Студия 4°C, ну как так?! Сайт Рейтинг ожидания боль

TMS Entertainment Слабак педальный 3 Yowamushi Pedal New Generation Наверное, «Слабак педальный» — хороший спокон, раз уж ему удаётся удерживать популярность на протяжении такого количества серий. Однако мы дропнули его ещё на первых эпизодах по причине общей унылости и нашего равнодушия к велосипедной теме. Так что и в аниме-сезоне зимы 2017 года мы к нему возвращаться не планируем. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания нет его

LandQ Studios Чируран пополам Chiruran Nibun no Ichi Что может быть привлекательнее, чем команда боевитых бисёненов? Только команда боевитых бисёненов-чибиков! Так решили авторы сериала — и страшной мерой надругались над Щинсенгуми, и без того настрадавшимися от аниме-индустрии. Уже не в первый раз у серьёзных историй появляются комедийно-слайсовые ответвления. Вот и «Чируран пополам» является экранизацией спин-оффа серьёзной манги «Чируран: Реквием Щинсенгуми». Которая пока, в отличие от своей чиби-ложноножки, экранизации не удостоилась. Не подбавляет оптимизма и режиссёр: для Фумиэ Мурой это будет первый самостоятельно поставленный сериал (ранее она режиссировала OVA и отдельные эпизоды, отметилась в «Пиратах „Чёрной лагуны“», «Иной», «Девочке из Красной Книги»). Сайт Рейтинг ожидания нет уж, это как-нибудь без нас

Вторник, 10 января

MADHOUSE ACCA: Надзорный департамент 13-го района ACCA 13-Ku Kansatsu-Ka Фирменный стиль мангаки Нацуме Оно («Райский ресторан», «Дом пяти листьев»): взрослые истории, атмосферный сеттинг, своеобразный дизайн персонажей (см. глаза и рты)… и приправа то в виде особо крепкой мужской дружбы, то в виде геронтофилии. На этом моменте мужская часть Всеяредакции разбегается с воплями, на ходу отстреливаясь юрийными заначками, а женская продолжает вдумчиво изучать анонс. Студия вновь солидная: если над предыдущими экранизациями работали David Production и Manglobe, то над этой колдует Madhouse. Режиссёр Щинго Нацуме отметился «Космическим Денди» и «Ванпанчменом». В списке сэйю виднеются Хикару Мидорикава, Хироки Ясумото, Дзюничи Сувабе, Кодзи Юса, Мамору Мияно и другие звёзды (пусть и не на главных ролях). Да и бюрократы в качестве главных действующих лиц — ход как минимум небанальный. Увы, трейлер не впечатляет — и даже слегка настораживает. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания в сомнениях

Yaoyorozu Животные-друзья Kemono Friends Шок! Сенсация! Бедный ребёнок попал в лапы диких мутантов!.. а, нет, отбой, это всего лишь очередная история про дружбу и няшных девушек. Кстати, о последних. Няшные девушки могут получиться из чего угодно — хоть из продуктов питания, хоть из смертных грехов, хоть из животных. Доказано японцами. Здесь няши по велению левой пятки сценариста получились из сервала, фенека, енота и целой толпы разных пингвинов. В теории мило. На практике — всё же криповато: и из-за шкур-одежды, и из-за двойного комплекта ушей, а главное — из-за откровенно бюджетной CG-графики. Единственное, что в контексте зверодевушек интересно, — вопрос о том, могут на это клюнуть фуррифаги, или для них местные героини слишком антропоморфные и потому не труЪ. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания не-а

GoHands Рукопожатники Hand Shakers Эпизодов 12 Действие разворачивается в Осаке, а в центре сюжета находятся «рукопожатники» — напарники, которые, соединив руки, могут призвать «Нимродов» (особое оружие, рождённое благодаря их объединённым псионическим силам). Пары «рукопожатников» сражаются с другими такими же, а всё потому что лучшая пара сможет вызвать на бой «Бога» и добиться исполнения заветного желания. С одной стороны, концепция у сериала интересная. Особенно если авторы представят несколько равнозначных для сюжета пар, не обозначая кого-то из них в качестве главных героев. Да и трейлеры выглядят весьма бодро, а художественное решение сериала пусть и кажется неоднозначным, но по крайней мере выделяет его в общем потоке. С другой стороны, делают «Рукопожатников» те же люди, что и откровенно хреновый «Коппелион» и приятный, но не запоминающийся «K». Так что мы никакого трепета перед сериалом не испытываем и затаив дыхание его не ждём. Но попробуем. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания может, будет интересно

Среда, 11 января

Studio DEEN Благослови этот чудесный мир! 2 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 2 Продолжение одного из лучших комедийных сериалов уходящего года, созданное теми же авторами. Судя по трейлеру, сохранятся как отличный попаданческий юмор, так и откровенно лажающая графика. Естественно, мы в деле! Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания очень высокий

SILVER LINK. Дитя Хаоса Chaos;Child Эпизодов 12 6 ноября 2009 года в токийском районе Щибуя случилось землетрясение в 7,8 баллов, после чего по городу распространился «чёрный огонь», вызвавший массовую панику. Катастрофа, получившая название «Щибуйское землетрясение», унесла жизни 3 851 человека, ещё 30 927 получили ранения. Действие стартует в октябре 2015-го в восстанавливаемом Щибуе, который сотрясает цепочка загадочных смертей. Эти странные события начинаются в тот самый день, что и некий инцидент, повергший район в хаос за пять лет до этого. События получают название «Возвращение безумия нового поколения». Ох уж эти «идейные продолжения». Мало нам было «Робототехнических записей» и «Врат Штейна», которые вроде как являлись частью той же серии, что и «Хаос в голове», но при этом рассказывали совсем о другом. Теперь же данный сериал получит ещё более явного наследника, делящего с ним половину имени... и, кажется, больше ничего. Другие персонажи, другой сюжет, другой авторский состав у экранизации... Есть, впрочем, маленькая надежда, что связывать два произведения будет атмосфера нарастающих паранойи и безумия, которой так радовал «Хаос в голове» поначалу... Но нельзя исключать и обратного — что точкой пересечения станут школота со сверхспособностями и большое количество симпатичных девиц на единицы обычных японских школьников. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания «Оккультная девятка» нам скорее понравилась, чем нет, так что шанс дадим

Typhoon Graphics Одна комната One Room «Три истории, случившиеся в одной комнате» — вот такой перед нами синопсис, говорящий о сериале примерно ничего. Что ещё мы знаем? Делают его какие-то малоизвестные товарищи, формат короткометражный. Словом, ничего интересного и впечатляющего ждать не приходится. Сайт Рейтинг ожидания очень низкий

Zero-G Пьячэволе: Моя итальянская кухня Piace: Watashi no Italian Старшеклассница Морина Нанасе начинает работать в итальянском ресторане «Траттория Феста», где полно всяческих ушлых типов. Там, приобщаясь к уникальной итальянской кухне, она принимается расти как личность. Очередной «кулинарный» сериал, но на сей раз не радующий ни сюжетом, ни анимацией, ни авторским составом. Да, Хироаки Сакурай срежиссировал «Кафедру искусствоведения, класс арт-дизайна» и «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо», но откровенно проходных вещей в его карьере куда больше. Даже трейлер «Пьячэволе» — и тот вызывает одну лишь зевоту. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания невкусный

Четверг, 12 января

Studio DEEN Суперлюбовники 2 Super Lovers 2 Шота наносит ответный визит! Сантабарбара в стиле «Я твой младший брат!» — «О-о-о, да-а-а!!!» продолжается! Все ответственные лица — режиссёр Щиндзи Ищихира, сценарист-супервайзер Ёщико Накамура и студия Deen — на месте, а значит, маленьким фудзёси совершенно не о чем переживать. Больше яоя! Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания низкий

Суббота, 14 января

8 Bit Перезапись 2 Rewrite Эпизодов 11 Продолжение сериала, который мы забросили на первых же эпизодах. Учитывая, что «Перезапись» отличается линейным сюжетом, вряд ли мы присоединимся к повествованию на середине. Заинтересованные же могут порадоваться тому, что вторую половину истории будут делать те же люди, что и первую. Трейлеры, Сайт Рейтинг ожидания нулевой

Понедельник, 16 января

ILCA Театр тьмы 4 Yami Shibai Первый сезон был хорош. Второй сезон был хорош. Третий сезон хромал на обе ноги (лишь пару-тройку раз сумел допрыгнуть до прежнего уровня) и завершился срывом покровов, который мог бы стать уверенной точкой во всём франчайзе. Четвёртый сезон… зачем ты вылез? Впрочем, понять можно: авторы не готовы расстаться со своим основным сериалом. «Кагевани» (сделанный формально на другой студии, но теми же режиссёром и сценаристом) и «Животные карикатуры периода Сенгоку» — это, конечно, хорошо, однако без привычных мистических страшилок маленькой студии ILCA жизнь не в радость. Ведь с них она когда-то и начинала. За сценарий вновь отвечает Хирому Кумамото (все сезоны «Театра тьмы» и «Кагевани»). А вот режиссёр поменялся: теперь съёмками руководит дебютант Масая Канеко. Оптимизма это не прибавляет. Сайт Рейтинг ожидания третий сезон серьёзно пошатнул нашу веру — но вдруг?..

Суббота, 21 января

Воскресенье, 5 февраля