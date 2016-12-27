Всего 12 дней понадобилось фильму «Изгой-один», чтобы его общие кассовые сборы достигли $ 500 млн. За последние выходные в Штатах кино собрало $ 96,1 млн и международный прокат принёс в клюве $ 47,1 млн. При 200-миллионном бюджете «Изгой-один» заработал $ 286,4 млн в Северной Америке и $ 337,4 млн во всём остальном мире. Новое детище студии Disney осталось на первом месте по сборам во многих странах: Великобритании, Франции, Германии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Австралии, Сингапуре и Новой Зеландии.

«Зверопой», который в России выходит только 2 марта, за четыре выходных дня уменьшил бюджет американских семей на $ 56,1 млн. ($ 76,7 млн за шесть дней). Денежный урожай с международных полей принёс $ 54 млн, что складывается в приличную сумму в $ 130 млн. Видите, говорящие и поющие животные ещё долго не выйдут из моды, особенно если стоимость создания не превышает $ 75 млн.

Рождественские выходные принесли «Пассажирам» $ 23 млн за четыре дня, благодаря премьере в среду общая касса равняется $ 30,4 млн. Студия Sony рассчитывала получить на старте хотя бы $ 40 млн. Международный прокат ещё толком не начался, поэтому и тамошние сборы не поражают — всего $ 16,5 млн.

Полны печали и горечи финансовые достижения экранизации игры «Кредо убийцы». Вбухав $ 125 млн в производство картины, студия 20th Century Fox получила за первые шесть дней $ 22,5 млн в домашнем прокате и $ 14,2 млн в международном. Гораздо лучше для Fox сработала комедия «Почему он?», собрав за четыре дня $ 16,7 млн («Кредо убийцы», если считать с пятницы, сподобилось только на $ 15 млн).

Также студия Sony по понятным причинам выпустила только в Японии фильм «Обитель зла: Последняя глава» и собрала за выходные $ 9,65 млн (превзойдя старт «Изгоя-один»). Ещё в Китае фэнтези-экшен «Великая стена» уже обогатился на $ 122,7 млн.