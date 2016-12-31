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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Канал Showtime выложил первую серию нового сезона «Родины» в онлайн

Канал Showtime предоставил эксклюзивную возможность оценить первый эпизод шестого сезона сериала «Родина». В данный момент первую серию можно посмотреть в онлайне, если вы являетесь подписчиком потокового сервиса Showtime On Demand (ну или каким-нибудь другим образом).

Нормальная премьера шестого сезона «Родины» состоится 15 января.

Сюжет нового сезона разворачивается после того, как главная героиня предотвратила террористическую атаку в Берлине и уже живёт в Бруклине (Нью-Йорк). Кэрри Мэтисон работает в благотворительной организации, которая помогает проживающим в США мусульманам.

Шестой сезон опишет постэффекты президентских выборов — все события происходят между днём выборов и инаугурацией. Сумбурное время, когда государственные структуры погружаются во внутриведомственные разборки и происходит сложный и хрупкий процесс передачи власти от уходящего президента к только что выбранному.

Главные роли исполняют Клэр Дэйнс, Руперт Френд, Элизабет Марвел, Мэнди Пэтинкин и Ф. Мюррэй Абрахам.

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