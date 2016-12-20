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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Showtime официально анонсировал восьмой сезон «Бесстыдников»

Седьмой сезон «Бесстыдников» — истории о радостях и печалях неблагополучной семейки Галлагеров — завершился, а заявлений телеруководства о продлении сериала всё не появлялось. Свою лепту в атмосферу неопределённости внесла Эмми Россам — исполнительница одной из главных ролей потребовала повышения зарплаты.

И вот длившиеся несколько дней переговоры актрисы и продюсеров подошли к концу, поклонники могут вздохнуть с облегчением — президент Showtime Дэвид Невинс вслед за объявившей о своём возвращении Россам подтвердил, что канал официально продлил драмеди «Бесстыдники». Восьмой сезон выйдет в эфир в следующем году.

Проект Джона Уэллса, основанный на одноимённом британском оригинале Пола Эбботта, является одним из самых долгоиграющих сериалов кабельного канала и входит в число наиболее высокорейтинговых. Каждый новый эпизод привлекает к просмотру около 5,8 млн телезрителей, этот показатель лишь на одну десятую ниже результатов лидера — политической драмы «Родина».

Наряду с Эмми Россам в сериале снимаются Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн и Исидора Горештер. Съёмки 12-серийного восьмого сезона «Бесстыдников» стартуют следующей весной. Производство курируют Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

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