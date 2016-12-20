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«Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» — трейлеры

Два трейлера сериала «Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» (Yōjo Senki) различаются вступлением и ещё парой кадров.

На фронте кровопролитной войны оказывается маленькая девочка по имени Таня Дегуречова — светлые локоны, кукольные черты лица, огромные голубые глаза, почти прозрачная белая кожа... Танечка безжалостно расправляется с противником и, мило шепелявя, раздаёт приказы войскам. На самом деле это ангельское создание некогда было высокооплачиваемым менеджером в далёкой Японии, умудрившимся чем-то рассердить гневное божество и в результате переродиться в маленькую девочку. Но внешность-то, может, и новая, а вот сущность старая: матёрый корпоративный волк даже в теле лоли больше всего ценит эффективность и стремится к продвижению по службе, что сделает Таню самым опасным существом среди колдунов Имперской Армии.

Первый трейлер:

 
 

Второй трейлер:

 
 
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Видео Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане (Yōjo Senki: Saga of Tanya the Evil)

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