«Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» — трейлеры

Два трейлера сериала «Военная хроника маленькой девочки: Сага о Злой Тане» (Yōjo Senki) различаются вступлением и ещё парой кадров.

На фронте кровопролитной войны оказывается маленькая девочка по имени Таня Дегуречова — светлые локоны, кукольные черты лица, огромные голубые глаза, почти прозрачная белая кожа... Танечка безжалостно расправляется с противником и, мило шепелявя, раздаёт приказы войскам. На самом деле это ангельское создание некогда было высокооплачиваемым менеджером в далёкой Японии, умудрившимся чем-то рассердить гневное божество и в результате переродиться в маленькую девочку. Но внешность-то, может, и новая, а вот сущность старая: матёрый корпоративный волк даже в теле лоли больше всего ценит эффективность и стремится к продвижению по службе, что сделает Таню самым опасным существом среди колдунов Имперской Армии.

Первый трейлер:

Второй трейлер: