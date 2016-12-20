Steam: новогодняя распродажа 2016 уже в двух шагах

Не успела Microsoft официально анонсировать свою «грандиозную распродажу», как на ту же дату встала новогодняя распродажа Steam. Да, мы и до этого слышали, что она начнётся 22 декабря, так что данная новость служит скорее дружеским напоминанием, но всё-таки ещё одно подтверждение лишним не будет. Информация, правда, пришла не от Valve, а из твиттера PayPal; но если уж кто и должен знать, когда зимняя распродажа 2016 придёт в Steam, так это люди, через которых будет проходить изрядная часть грядущих покупок.

Какие именно скидки ждут нас на новогодней распродаже Steam и будут ли они хоть чуть-чуть отличаться от недавнего мероприятия в честь Чёрной пятницы — вопрос сложный. Но не забывайте: есть немалая вероятность, что с первого января цены в Steam подскочат на 18% в связи с введением налога на сетевую продукцию. Стоимость покупок в Steam, собственно, уже сейчас состоит из суммы двух пунктов: цены на сам продукт и налога. Просто налог пока равен нулю. Не думаем, что такой расклад сохранится и в новом году, а значит, лучше перестраховаться, воспользоваться зимней распродажей и запастись играми на несколько месяцев вперёд.