 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
«Джон Уик 2» — второй трейлер и постер Рецензии и отзывы на игры Silence и The Whispered World Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» «Призрак в доспехах» — международный трейлер Когда появится первый трейлер фильма «Звёздные войны: Эпизод VIII»?
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:
11

Steam: новогодняя распродажа 2016 уже в двух шагах

Не успела Microsoft официально анонсировать свою «грандиозную распродажу», как на ту же дату встала новогодняя распродажа Steam. Да, мы и до этого слышали, что она начнётся 22 декабря, так что данная новость служит скорее дружеским напоминанием, но всё-таки ещё одно подтверждение лишним не будет. Информация, правда, пришла не от Valve, а из твиттера PayPal; но если уж кто и должен знать, когда зимняя распродажа 2016 придёт в Steam, так это люди, через которых будет проходить изрядная часть грядущих покупок.

Какие именно скидки ждут нас на новогодней распродаже Steam и будут ли они хоть чуть-чуть отличаться от недавнего мероприятия в честь Чёрной пятницы — вопрос сложный. Но не забывайте: есть немалая вероятность, что с первого января цены в Steam подскочат на 18% в связи с введением налога на сетевую продукцию. Стоимость покупок в Steam, собственно, уже сейчас состоит из суммы двух пунктов: цены на сам продукт и налога. Просто налог пока равен нулю. Не думаем, что такой расклад сохранится и в новом году, а значит, лучше перестраховаться, воспользоваться зимней распродажей и запастись играми на несколько месяцев вперёд.

11 Обсудить
 24 ноябряСтартовала осенняя распродажа Steam 2016 22 декабряXbox Store: новогодняя распродажа началась (обновлено)

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 100
 
Кино «Чужой: Завет» будет масштабным и страшным
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 97
 
Кино Анонс второго трейлера фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Телеролик фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Аниме ЕВА-115: Прогресс внушительных размеров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика