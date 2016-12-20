Халк и Тор встретятся на планете Халка

Эксплуатация фрагментов комикса «Планета Халка» — общеизвестная черта фильма «Тор: Рагнарёк». Но режиссёр художественной картины Тайка Вайтити готов к новым откровениям:

Планета Сакаар — безумное и футуристическое место, где происходит центральный сдвиг в сюжете для главных персонажей. Я невероятно обрадовался, когда Кевин Файги и вся студия Marvel поддержали идею использовать комиксы художника Джека Кёрби при дизайне фильма. Самое сложное в нашей работе — оставаться аутентичными.

Сакаар — мир, расположенный рядом с червоточиной в пространстве, где оказываются Халк и множество беженцев со всех уголков вселенной. Там же ради увеселения местного правителя — Красного Короля — устраиваются гладиаторские бои.

Вайтити добавил, что Тор встречается с Халком на Сакааре, когда зелёный бугай уже успел стать местным чемпионом.

Главные роли исполняют Крис Хемсворт, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Идрис Эльба, Джейми Александр, Энтони Хопкинс, Кейт Бланшетт, Джефф Голдблюм, Тесса Томпсон и Карл Урбан.

Проигнорировавшие «Первого мстителя: Противостояние» Тор и Халк будут бороздить космические просторы в поисках таинственного артефакта для предотвращения апокалипсиса.

Кино выйдет 3 ноября 2017 года.