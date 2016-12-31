Remedy Entertainment работает над кооперативной игрой

В интервью сайту Polygon представители студии Remedy Entertainment раскрыли первые подробности одной из своих новых разработок, проходящей пока под условным названием Project 7. И если вам нравился стиль, которым отличались работы Сэма Лэйка и его команды в прошлом, то вас эти новости вряд ли порадуют.

Project 7 не будет ни одиночной, ни сюжетно-центричной игрой. Вместо этого публике предложат отправиться в местный открытый мир в команде с несколькими приятелями и создавать историю своими руками. Да, авторы «Макса Пэйна» и «Алана Уэйка» делают кооперативную песочницу с посылом «развлеки себя сам». Конечно, представители Remedy Entertainment тут же уточнили, что корни свои они не забыли, что Project 7 найдётся место и интересным персонажам, и выписанному сценарию, но смена приоритетов налицо. А в будущих своих играх они планируют делать ещё больший упор на онлайн.

Вообще, новая структура Remedy Entertainment предполагает параллельное создание сразу двух игр, но вот ведь какая беда: сейчас у них в разработке находится вот этот кооперативный Project 7, а также сюжетный режим к сетевой корейской пострелушке CrossFire 2.

Как там цитата шла?.. «Это не озеро. Это болото»?..