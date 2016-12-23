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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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«Изгой-один» уже собрал в Северной Америке больше $ 200 миллионов

«Изгой-один» заработал за среду $ 15 млн в домашнем прокате и $ 16,2 млн в международном, а это значит, что суммарно у фильма уже $ 205,2 млн в Северной Америке и $ 182,9 млн за рубежом. В итоге имеем нескромную сумму в $ 388 млн.

Ситуация на международных рынках:

  1. Великобритания — $ 31,7 млн
  2. Германия — $ 16,4 млн
  3. Франция — $ 15 млн
  4. Австралия — $ 15 млн
  5. Япония — $ 10,7 млн
  6. Бразилия — $ 7,4 млн
  7. Мексика — $ 6,7 млн
  8. Россия — $ 6,6 млн
  9. Испания — $ 6 млн
  10. Швеция — $ 4,3 млн

Для российского прокатчика «Изгой-один» показал четвёртый старт за год (после «Первого мстителя: Противостояния», «Книги джунглей» и «Доктора Стрэнджа»). В общем зачёте это уже девятнадцатое место: лучше «Богов Египта», но хуже «Людей Икс: Апокалипсиса».

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