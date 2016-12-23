«Изгой-один» уже собрал в Северной Америке больше $ 200 миллионов

«Изгой-один» заработал за среду $ 15 млн в домашнем прокате и $ 16,2 млн в международном, а это значит, что суммарно у фильма уже $ 205,2 млн в Северной Америке и $ 182,9 млн за рубежом. В итоге имеем нескромную сумму в $ 388 млн.

Ситуация на международных рынках:

Великобритания — $ 31,7 млн Германия — $ 16,4 млн Франция — $ 15 млн Австралия — $ 15 млн Япония — $ 10,7 млн Бразилия — $ 7,4 млн Мексика — $ 6,7 млн Россия — $ 6,6 млн Испания — $ 6 млн Швеция — $ 4,3 млн

Для российского прокатчика «Изгой-один» показал четвёртый старт за год (после «Первого мстителя: Противостояния», «Книги джунглей» и «Доктора Стрэнджа»). В общем зачёте это уже девятнадцатое место: лучше «Богов Египта», но хуже «Людей Икс: Апокалипсиса».