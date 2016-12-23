Студия Warner Bros. Pictures зачем-то официально предоставила список актёров из фильма режиссёра Зака Снайдера «Лига справедливости». Итак, Бен Аффлек (Бэтмен), Генри Кавилл (Супермен), Эми Адамс (Лоис Лейн), Галь Гадот (Чудо-женщина), Джейсон Момоа, (Аквамен), Эзра Миллер (Флэш), Рэй Фишер (Киборг), Уиллем Дефо (Нуйдис Валко), Джесси Айзенберг (Лекс Лютор), Джереми Айронс (Альфред Пенниворт), Дайан Лэйн (Марта!), Конни Нильсен (королева Ипполита), Дж.К. Симмонс (комиссар Гордон).

Странно, в «Лиге справедливости» должны участвовать и другие актёры — Киаран Хайндс (Степпенвулф), Эмбер Хёрд (Мера) и Кирси Клемонс (Айрис Вест), но про них почему-то забыли. Дискриминация по непонятному признаку!

Жертва Супермена (на самом деле нет) возвращает Бэтмену веру в людские массы, и Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Бэтс и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

«Лига справедливости» выходит 10 ноября 2017 года.