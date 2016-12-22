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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comwww.joblo.com Прямая ссылка на новость:
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Экранизация детектива «Мистер Мерседес» Стивена Кинга набирает актёров

В прошлом январе студия Sonar Entertainment задумала экранизировать роман Стивена Кинга «Мистер Мерседес», увидевший свет в 2014 году. С тех пор проект успел прижиться на канале AT&T Audience и открыть набор в основной актёрский состав.

«Мистер Мерседес» Стивена Кинга повествует о вышедшем в отставку детективе полиции Билле Ходжесе, стремящемся докопаться до правды в нераскрытом преступлении: некий человек устраивает настоящую бойню, направив угнанный им «Мерседес» в толпу горожан. Маясь от безделья и тоски по работе, Ходжес безо всяких шансов на успех начинает собственное расследование, пытаясь разыскать и посадить преступника раньше, чем он снова кого-нибудь прикончит.

Душевнобольного убийцу Брейди Хартсфилда в «Мистере Мерседесе» сыграет Гарри Тредэвэй («Ужасы по дешёвке»), а детектива в отставке Билла Ходжеса — Брендан Глисон («Грань будущего»). Энн-Маргрет («Рэй Донован») сыграет вспыльчивую, своекорыстную и острую на язык соседку Ходжеса Иду Сильвер, а Келли Линч («Город мечты») воплотит на экране Дебору Хартсфилд — мать Брейди, тщетно пытающуюся наладить отношения со своим проблемным сыном.

Шоураннером проекта выступает Дэвид Э. Келли («Голиаф»); он же возьмётся за адаптацию детективного триллера Кинга. «Мистер Мерседес» обрёл режиссёра в лице Джека Бендера («Карнавал», «Клан Сопрано»), а исполнительными продюсерами наравне с Келли и Бендером выступят Марти Бауэн и Уик Годфри. Премьера состоится в 2018 году.

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Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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