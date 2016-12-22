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Состоялся релиз игры War Thunder

Вы не поверите: долгожданная игра War Thunder наконец-то вышла! После стольких лет ожиданий и отзывов отдельных смельчаков, участвовавших в открытом тестировании, условно бесплатный военный экшен готов встречать всех желающих!

Забавно, насколько бессмысленным получается само понятие «открытый бета-тест» в случае подобных сетевых проектов. По сути, War Thunder ещё «до выхода» успела принести Gaijin Entertainment столько денег, что студия стала крупнейшей в стране. Однако же с релизом обновления 1.65 игра War Thunder наконец получила весь тот контент, что был запланирован для неё изначально. Но, собственно, вот и все отличия: развитие её будет и дальше идти в том же темпе.

В общем, поздравляем Gaijin Entertainment и всех фанатов игры War Thunder со знаменательным событием. Четыре года бета-тестирования — это вам не шутки.

 
 
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Видео War Thunder (PC, PlayStation 4, iOS, Android)

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