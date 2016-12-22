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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Дени Вильнёв может стать режиссёром экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта

Увы, студия Legendary не стала драматизировать ситуацию с выбором режиссёра для новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта. Она приняла простое и незамысловатое решение — пригласить Дени Вильнёва.

Согласитесь, это как-то скучно: Дени Вильнёв любит жанр научной фантастики всей душой, снял «Прибытие», сейчас работает над «Бегущим по лезвию 2049», и самое страшное — он сам очень хочет срежиссировать новую «Дюну», это его детская мечта. Мир не должен быть настолько идеальным местом, подобное противоестественно.

Впрочем, переговоры между студией и киноделом только начались.

Сюжет первоисточника развивается в отдалённом будущем, «Дюна» Фрэнка Герберта рассказывает историю Пола Атрейдеса, чья семья получает контроль над планетой Арракис. Другие аристократические семьи тоже хотят стать главными по Арракису — единственной планете во вселенной, где есть необходимый ресурс спайс. После того как семью Пола предают и свергают, повествование исследует темы политики, религии и отношений человека с природой. Ну а Пол пытается организовать восстание и скинуть предателей и свергателей.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою интерпретацию книги с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Кино сильно недобрало в прокате, но получило статус культового. Романы Герберта также были адаптированы каналом Syfy. К слову, права на производство сериалов у Legendary тоже закуплены.

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 22 ноябряСтудия Legendary приобрела права на киношную и сериальную экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта 13 сентябряУ режиссёра Дени Вильнёва нет прав на финальный монтаж «Бегущего по лезвию 2», но есть мечта снять «Дюну» 14 ноября 2014 годаКнига лучше!... «Дюна» 23 марта 2011 годаМастурбаторы Дюны

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