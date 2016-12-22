Увы, студия Legendary не стала драматизировать ситуацию с выбором режиссёра для новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта. Она приняла простое и незамысловатое решение — пригласить Дени Вильнёва.

Согласитесь, это как-то скучно: Дени Вильнёв любит жанр научной фантастики всей душой, снял «Прибытие», сейчас работает над «Бегущим по лезвию 2049», и самое страшное — он сам очень хочет срежиссировать новую «Дюну», это его детская мечта. Мир не должен быть настолько идеальным местом, подобное противоестественно.

Впрочем, переговоры между студией и киноделом только начались.

Сюжет первоисточника развивается в отдалённом будущем, «Дюна» Фрэнка Герберта рассказывает историю Пола Атрейдеса, чья семья получает контроль над планетой Арракис. Другие аристократические семьи тоже хотят стать главными по Арракису — единственной планете во вселенной, где есть необходимый ресурс спайс. После того как семью Пола предают и свергают, повествование исследует темы политики, религии и отношений человека с природой. Ну а Пол пытается организовать восстание и скинуть предателей и свергателей.

В 1984 году Дэвид Линч снял свою интерпретацию книги с Кайлом Маклахленом в роли Пола. Кино сильно недобрало в прокате, но получило статус культового. Романы Герберта также были адаптированы каналом Syfy. К слову, права на производство сериалов у Legendary тоже закуплены.