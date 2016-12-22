 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
         
 
 
Розыгрыш билетов на спецпоказ 20-минутного отрывка из фильма «Три икса: Мировое господство» Создатель «Мистера Робота» превратит «Метрополис» в мини-сериал Подкаст на колёсах. «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» «Призрак в доспехах» — международный трейлер Когда появится первый трейлер фильма «Звёздные войны: Эпизод VIII»?
КИНО
 
Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
33

Новая дата выхода «Неудержимых 4»

Выход фильма «Неудержимые 4» оказался под большим вопросом, после того как триквел собрал $ 214 млн (меньше двух предыдущих частей), а исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне охладел к франчайзу. На тот момент Слай считал, что четвёртая часть может помешать ему получить «Оскар» за кино «Крид: Наследие Рокки». Но Американская киноакадемия и так ничего не дала Сталлоне (награда ушла Марку Райлэнсу за «Шпионский мост»).

Стало быть, ситуация изменилась и «Неудержимые 4» опять на повестке дня.

Немецкая компания Splendid Film приобрела права на прокат фильма, новая дата выхода заключительного эпизода — 2018 год.

Главные роли исполнят Сталлоне, Джейсон Стэйтем и Арнольд Шварценеггер. Разумеется, это не значит, что других ветеранов и инвалидов экшен-жанра не будет. Наверняка для финальной части должны собрать всех лучших из давно забытых и никому даром не нужных.

Ранее ходили слухи, что Сталлоне хочет пригласить на роль главного злодея могучего рестлера и невероятного актёра Халка Хогана. Ну а если авторы захотят действительно сорвать кассу, то понадобится Дуэйн «Скальд» Джонсон.

33 Обсудить
Темы
 
Неудержимые 4
 19 августа 2014 годаРейд: Неудержимые-4 15 августа 2014 годаНеудержимый Чан 1 июля 2014 годаПирс Броснан готов стать Неудержимым

Похожие материалы

 
Сильвестр Сталлоне отказался от женской версии «Неудержимых»
 
Наёмники против сатаны

Тоже интересно

 
Телеовощи. Выпуск 112: Пипка и железный кулак
 
Второй трейлер и постер фильма «Седьмой сын»
 
Помни о «Помни»
 
Панорамный ролик «Варкрафта»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 84
 
Бокс-офис США за пятницу, 5 февраля — у «Звёздных войн» уже $ 2 миллиарда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Игровая индустрия заработала 91 миллиард долларов в 2016 году, мобильные платформы лидируют Forza Motorsport 7 - исполнительный директор Fanatec раскрыл новую часть в серии Майкл Пактер: Nintendo Switch - самая легкая для разработки консоль этого поколения Nintendo 3DS обогнала PS2 по общим продажам в Японии Слух: в Red Dead Redemption 2 будет несколько игровых персонажей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2016 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика