Выход фильма «Неудержимые 4» оказался под большим вопросом, после того как триквел собрал $ 214 млн (меньше двух предыдущих частей), а исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне охладел к франчайзу. На тот момент Слай считал, что четвёртая часть может помешать ему получить «Оскар» за кино «Крид: Наследие Рокки». Но Американская киноакадемия и так ничего не дала Сталлоне (награда ушла Марку Райлэнсу за «Шпионский мост»).

Стало быть, ситуация изменилась и «Неудержимые 4» опять на повестке дня.

Немецкая компания Splendid Film приобрела права на прокат фильма, новая дата выхода заключительного эпизода — 2018 год.

Главные роли исполнят Сталлоне, Джейсон Стэйтем и Арнольд Шварценеггер. Разумеется, это не значит, что других ветеранов и инвалидов экшен-жанра не будет. Наверняка для финальной части должны собрать всех лучших из давно забытых и никому даром не нужных.

Ранее ходили слухи, что Сталлоне хочет пригласить на роль главного злодея могучего рестлера и невероятного актёра Халка Хогана. Ну а если авторы захотят действительно сорвать кассу, то понадобится Дуэйн «Скальд» Джонсон.