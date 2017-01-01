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Новогодняя судьба
Промо-арт аниме «Судьба: Апокриф»

Сотрудники студии type-moon посчитали себя самыми настоящими Санта-Клаусами и буквально обрушили на своих фанатов тонну подарков на Новый год. Правда, фантазии японским Дедам Морозам не хватило, так что все сюрпризы снова связаны с франчайзом Fate.

Во-первых, как и было обещано ранее, был показан телевизионный спешал «Судьба: Великий Приказ — Первый приказ» (Fate/Grand Order: First Order).

Во-вторых, анонсированная вот уже несколько лет назад первая часть полнометражной трилогии «Прикосновению Небес» (Heaven’s Feel) от студии ufotable обзавелась вторым полноценным трейлером

 
 

В-третьих, «Судьба: Экстра Последний Бис» (Fate/Extra Last Encore), экранизация игрового спин-оффа серии от студии Shaft, тоже получила свой трейлер, а также авторский состав.

Авторы
Режиссёр Акиюки Симбо «Легенды о монстрах», «Мартовский лев»
Режиссёр сериала Юкихиро Миямото «Волшебница Мадока Магика», «Аракава под мостом»
Сценарист Киноко Насу автор первоисточника
Дизайнер персонажей Масааки Такияма «Токийские эсперы»
Композитор Сатору Коусаки «Легенды о монстрах», «Меланхолия Харухи Судзумии»
Студия Shaft
 
 

И наконец, самым главным подарком оказался анонс телевизионной адаптации популярного ранобэ за авторством Юичиро Хагащиде - «Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha).

После событий третьей войны за Грааль в городе Фуюки таинственные маги из клана Иггдмилленниум выкрали Большой Грааль, без которого проведение ритуала невозможно. Следующие семьдесят лет Иггдмилленниумы потратили на подготовку своего варианта войны магов, где для обеспечения победы клана правила призыва Грааля были значительно изменены.

И теперь уже в горах Трансильвании в Великой Войне за Грааль четырнадцать мастеров и слуг из двух противоборствующих фракций борются за обладание всемогущим исполнителем желаний. Событие настолько необычное, что для контроля за войной был автоматически призван таинственный независимый слуга класса Правитель.

Авторы
Режиссёр Ёщиюки Асай «Шарлотта»
Сценарист Юичиро Хагащиде автор оригинального ранобэ
Дизайнер персонажей Юкей Юмада
Композитор Масару Ёкояма «Апрель — это твоя ложь»
Студия A-1 Pictures
 
 
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Видео Судьба: Апокриф (Fate/Apocrypha) Судьба: Великий Приказ — Первый приказ (Fate/Grand Order: First Order) Судьба: Ночь Схватки — Прикосновение Небес (Fate/stay night: Heaven's Feel) Судьба: Экстра Последний Бис (Fate/Extra Last Encore)

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