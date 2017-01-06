Роли исполняют: Уиллем Дефо, Треванте Родс и Стерлинг Браун

Уиллем Дефо («Человек-паук», «Лига справедливости») прошёл отбор в новую экранизацию книги Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

В постановке уже участвуют Джонни Депп, Джош Гад, Дэйзи Ридли, Джуди Денч, Лесли Одом, Мишель Пфайффер, Майкл Пенья и Кеннет Брана.

Детективный роман повествует о гениальном бельгийском сыщике, который расследует убийство американского промышленника во время путешествия из Турции в Англию. Брана играет Эркюля Пуаро, а заодно режиссирует и продюсирует картину.

Дефо исполнит роль мистера Хардмана — пассажира, который уверяет, что он — скромный производитель лент для печатных машинок.

Производство фильма стартует в ноябре.

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Родс исполнит роль бывшего морпеха, но Хищнику, понятное дело, будет наплевать. В постановке также участвуют Бойд Холбрук («Логан») и Оливия Манн («Люди Икс: Апокалипсис»).

Новое кино станет мягким перезапуском, учтёт события первых двух частей и вернёт потерянную событийность.

Съёмки стартуют в феврале для премьеры 9 февраля 2018 года.

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(сериал «Это мы» ) стал частью киновселенной Marvel. Теперь главное не затеряться на фоне других чернокожих актёров фильма

Браун исполнит роль Н’Джобу — персонажа из прошлого главного героя. Основные партии давно заняли Чедвик Боузман, Люпита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Уинстон Дьюк, Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер и Энди Серкис.

Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки») — автор сценария и режиссёр картины.

Кино выйдет 16 февраля 2018 года.